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PODRHTAVANJE TLA

Potres zatresao dijelove BiH: 'Čuo se jak zvuk, osjetilo se podrhtavanje'

EMSC
VL
Autor
Večernji.hr
29.07.2026.
u 08:51
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Prema dostupnim podacima, podrhtavanje tla zabilježeno je u 4.21 sat, a epicentar se nalazio oko 12 kilometara istočno od Sarajeva, na dubini od šest kilometara

Potres magnitude 3,1 prema Richteru pogodio je rano jutros područje istočno od Sarajeva, izvijestio je Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Prema dostupnim podacima, podrhtavanje tla zabilježeno je u 4.21 sat, a epicentar se nalazio oko 12 kilometara istočno od Sarajeva, na dubini od šest kilometara.

Potres su osjetili brojni građani Sarajeva i okolice, koji su svoja iskustva podijelili na internetskoj stranici EMSC-a. - Osjetno podrhtavanje, čuo se i zvuk – napisao je jedan stanovnik Lukavice. - Kratko, ali jako. Centar Sarajeva - naveo je drugi građanin iz naselja Kobilja Glava. Prema zasad dostupnim informacijama, u potresu nije bilo ozlijeđenih osoba niti je prijavljena materijalna šteta.

Ključne riječi
Sarajevo potres

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