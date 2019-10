Podignuta optužnica za mobing protiv bivše ravnateljice Zavoda za prostorno uređenje

Općinski sud u Sisku potvrdio je optužnicu protiv Vesne Stajčić, nekadašnje HDZ-ove ravnateljice Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije, radi relativno novog kaznenog djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja - zlostavljanjem na radu. Riječ je zapravo o kaznenoj prijavi za mobbing koju je protiv nje, nakon provedene istrage, podiglo Općinsko državno odvjetništvo u Sisku te će uskoro zbog toga Stajčić sjesti na optuženičku klupu.

Zagrepčanka Vesna Stajčić je na mjesto ravnateljice Zavoda za prostorno uređenje SMŽ došla u travnju 2015. iako je, kako smo tada otkrili, na natječaju pod svoj okvirni program rada ustanove za četverogodišnje razdoblje, što je bio uvjet, predala uvelike prepisan program rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije. U njenom prijedlogu programu rada je čak i pisalo “Program rada Zavoda stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti župana Krapinsko-zagorske županije”.

No, to nije bila prepreka za njeno imenovanje koje je potpisao župan Ivo Žinić, nakon što je Upravno vijeće ustanove njenu kandidaturu ocijenilo najboljom od šest prispjelih. Tu funkciju je iznenada napustila u studenom 2017. godine, kada se i dogodio slučaj što je ovih dana rezultirao optužnicom zbog koje bivšoj ravnateljici Stajčić prijeti do dvije godine zatvora.

Naime, tada je zbog nasrtaja Vesne Stajčić na jednu od zaposlenica, Anu Lovrić, bivšu snahu bivše županice Marine Lovrić Merzel, intervenirala i policija te napravila i službeni zapisnik o događaju. Ubrzo nakon toga su isplivali i detalji o zlostavljanju na radnom mjestu spomenute djelatnice.

U Županiji nikad nisu potvrdili događaji istaknuvši samo kako je Vesna Stajčić dobila sporazumni raskid radnog odnosa te da joj je mandat prestao 15. studenoga 2017. godine. Kako doznajemo Stajčić se nakon toga vratila na staro radno mjesto u jednoj državnoj tvrtki, a prije dolaska u Sisak je bila i zaposlenica Državne uprave za zaštitu i spašavanje.