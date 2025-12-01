Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
BREAKING
Podignuta optužnica protiv petero hrvatskih državljana u aferi Hipodrom: Evo za što ih se sumnjiči
Poslušaj
Prijavi grešku
DANAS U PODNE

Počinju prijave ispita državne mature

Zagreb: Priprema ispita za državnu maturu u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Sara Margetić/Hina
01.12.2025.
u 08:28

Politika i gospodarstvo te povijest na redu su 17. lipnja, fizika i logika 18. lipnja, a tjedan završava 19. lipnja ispitima iz engleskog jezika, više i osnovne razine

Prijave ispita državne mature za prvi rok u školskoj godini 2025./2026. u sustavu Postani student počinju danas u podne te će trajati do 15. veljače 2026. godine. Pristupnici i dalje mogu prijaviti najviše pet izbornih predmeta, rekli su Hini iz NCVVO-a, iako je ravnatelj Vinko Filipović lani rekao da razmišljaju o tome da taj broj smanje. Prvi rok državne mature počinje 1. lipnja 2026. i traje gotovo cijeli mjesec, do 26. lipnja. 

Ispiti se otvaraju jezicima manjina, odnosno češkim, mađarskim, srpskim i talijanskim 1. i 2. lipnja. Već 3. lipnja slijede prirodoslovni predmeti - ujutro se piše biologija, a popodne geografija. U drugom tjednu mature slijede ispiti iz španjolskog i latinskog jezika 8. lipnja, njemačkog jezika i filozofije 9. lipnja, talijanskog jezika i likovne umjetnosti 10. lipnja te francuskog i grčkog jezika 12. lipnja. Sredina lipnja rezervirana je za najvažnije obavezne ispite pa će tako 15. lipnja maturanti pisati hrvatski jezik (test i sažetak), a idući dan, 16. lipnja slijedi esej.

Politika i gospodarstvo te povijest na redu su 17. lipnja, fizika i logika 18. lipnja, a tjedan završava 19. lipnja ispitima iz engleskog jezika, više i osnovne razine. U zaključnom, četvrtom tjednu mature pristupnike očekuju psihologija i informatika 23. lipnja, zatim kemija i sociologija 24. lipnja. Matematika (viša i osnovna razina) je na rasporedu 25. lipnja, a 26. lipnja održavaju se ispiti iz glazbene umjetnosti te vjeronauka i etike.

Objava rezultata zakazana je za 8. srpnja 2026., dok je rok za prigovore 10. srpnja. Konačni rezultati izlaze 15. srpnja, a podjela svjedodžbi i potvrda predviđena je za 17. srpnja 2026. Drugi rok državne mature održavat će se od 19. kolovoza do 4. rujna 2026. godine. Ove godine neće biti dostupni novi probni ispiti, rekli su iz NCVVO-a, no i dalje su dostupni probni ispiti koji su već prije objavljeni na njihovim mrežnim stranicama.

Ključne riječi
maturanti NCVVO Državna matura

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja