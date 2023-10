Po drugi put nije uspjela smjena ministra Grlića Radmana

Oporbeni zahtjev za opozivom ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana jer u imovinsku karticu nije upisao 2,1 milijun eura dobiti - nije prošao. Naime, tijekom današnjeg glasanja u Saboru taj su oporbeni zahtjev vladajući odbili sa 77 glasova "protiv", dok je prijedlog podržalo nedovoljnih 48 zastupnika. Time je ministar Grlić Radman po drugi put u nešto malo više od godinu dana izbjegao smjenu. No, prije samog današnjeg glasanja oporba je još jednom oštro napala samog ministra Grlića Radmana i vladajuće koji ni na koji način ne pokazuju da u ministrovom postupku vide nešto što je posve neprihvatljivo i neobranjivo.

- Nismo u ovo ušli misleći da će proraditi savjest vladajućih jer vrlo dobro znamo da se to neće dogoditi. U ovo smo ušli da ljudi vide koliko su vladajući spremni daleko ići da zaštite svoje pozicije moći. Imamo ministra koji je lagao da nije ažurirao svoju imovinsku karticu, a onda se ispostavilo da ju je ipak ažurirao, i to svake godine. Imamo ministra koji je lagao i koji je zaboravio u tu istu imovinsku karticu prijaviti dobit od 2,1 milijun eura. Hrvatski građanin za taj novac mora raditi 200 godina - kazao je uoči glasanja Marin Miletić (Most) optuživši vladajuće da svojim ponašanjem građanima daju primjer da se može lagati, obmanjivati i krasti te ostati nekažnjen.

- Ova je priča vrlo jednostavna. Imamo zakon u kojem stoji što se mora upisati u imovinsku karticu i svima je sve jasno osim jednom ministru koji ne ne pravi ono što mu je naloženo. I tako od 2019. do danas. I nastavio bi on i dalje ne upisivati taj iznos od 2,1 milijun eura u svoju imovinsku karticu da to nije izašlo u javnost - ocijenio je Peđa Grbin (SDP).

Da se svakome može dogoditi da nešto zaboravi, reče Marijan Pavliček (HS) odmah navodeći i primjer ministra branitelja Tome Medveda.

- Ministar Medved slučajno je zaboravio unijeti u imovinsku karticu dio nekog zemljišta svojih roditelja. I nismo tada tražili njegov opoziv. Ali ne može se dogoditi da netko slučajno zaboravi u imovinsku karticu unijeti iznos od 2,1 milijuna eura. Usto, ministar Grlić Radman reče da je jedini oštećeni u ovoj priči on sam, a u ovom je slučaju jedino oštećen narod - izjavio je Pavliček.

Nakon što je ministra Grlića Radmana jedino pokušao braniti Davor Ivo Stier (HDZ) na kraju kazavši kako je ministar pogriješio te će za svoju pogrešku snositi posljedice koje će odrediti Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, zaključio je riječima kako je taj zahtjev za smjenom ministra "politički napad na Vladu koja je proeuropska i prohrvatska". Oporbene kritike na račun ministra potom je nastavio iznositi Zvane Brumnić (SD) ustvrdivši kako "Grlić Radman 2,1 milijun eura i dalje koristi negdje, a da to ne pokazuje hrvatskoj javnosti".

- Stid me je vidjeti što vladajući ovih dana rade mojoj Slavoniji te istodobno vidjeti i to što je tvrtka ministra Grlića Radmana dobivala za svaku lešinu. Da ministar nije bio dio vladajuće kaste ne bi niti dobio mogućnost ovakve zarade. Iz ovog se slučaja vidi kako nakaradno odrađena privatizacija i danas šteti državi - kazala je Ružica Vukovac (NZ) dodajući kako cijeli taj slučaj govori da je HDZ nasljednik Komunističke partije Jugoslavije.

- Treba donijeti zakon o porijeklu imovine. Što si veća bitanga i pljačkaš to veći položaj imaš u društvu. U grob ništa nećete odnijeti, a uništili ste ovo društvo. Pokažite, pa da vidimo otkuda kome novac - poručio je vladajućima Daniel Spajić (DP).

