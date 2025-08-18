Plenkovićeva vlast kukavički šuti, a najodgovornija je za još jedan povratak uvijek jedne te iste magle

Bolje ikad nego nikad. Ipak, potpuno je razumno i legitimno pitanje zašto je krovnim braniteljskim udrugama – Zboru udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi i Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata – i ravnatelju Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Anti Nazoru, trebalo punih tjedan dana da reagiraju na navijački crnokošuljaški mimohod koji je, na inicijativu Torcide, paradirao 5. kolovoza kroz Knin?
U svom zajedničkom priopćenju objavljenom 12. kolovoza oni govore o stvarima i pojavama koje su ih "duboko ražalostile i zabrinule". Duboka žalost i zabrinutost obično nisu čuvstva koje ljudi zatomljuju i drže u sebi čitav tjedan. Na takvu zadršku pogotovo nismo navikli kad je riječ o braniteljskim udrugama poslovično brzima na verbalnom okidaču i sastavljanju priopćenja u kojima protestiraju protiv nečega što ih žalosti, brine ili vrijeđa. Također, njihove su izjave, priopćenja i zahtjevi često i ispred događaja za koje unaprijed znaju da će ih ražalostiti, uvrijediti ili zabrinuti kada unaprijed traže zabrane ili otkazivanja nastupa nekih pjevača, zborova ili čitavih manifestacija.
Thompson, Dalić i ostali vratili su klimu podjele na velike prave i loše nikakve Hrvate
Vidi se da Trump nije čitao, a možda ni čuo za knjigu ‘Završiti rat’
Holbrookeova knjiga ‘Završiti rat’ podsjeća čitatelja da je za uspješne mirovne pregovore potrebno puno sastojaka, i fokusiranost na širu sliku, ali i na detalje
Sazrelo je vrijeme za institucionalnu raspravu i o crvenoj zvijezdi petokraki
Ona nije samo simbol antifašizma nego je i simbol pod kojim su počinjeni masovni zločini nad Hrvatima nakon Drugoga svjetskog rata i u Domovinskom ratu. Riječ je o simbolu totalitarnog režima koji je desetljećima gušio slobodu, identitet i dostojanstvo hrvatskog naroda
Slobodana Matić i ukleti Rovinjež
Pametna i gorda žena, nije se ona ničega odricala, jer Boba niti je bila glupa, niti se odricala najviših moralnih načela, ali je prema Beogradu, Srbiji i svemu u što se pola njezina svijeta pretvorilo, bila izrazito ogorčena. No, nikad tako da klizne u prostaštvo nacionalizma i, ne daj Bože, hrvatskoga europčanskog novoustašluka
Nema promjena, a neki su Kutlešini potezi nadmašili i Bozanićevu beživotnost
Relativizacija ustaškog pozdrava? Ksenofobija prema stranim radnicima i hrvatskim Srbima? Muk na Kaptolu
'Klanjač' iz Širokog Brijega vrh je ledene sante radikalne salafitske zajednice
Službena Islamska zajednica u BiH posve se ogradila od poteza teologa i političara Sanina Muse, no propovjednici Pezić i Ljakić govore da postoji viša dimenzija problema
Što je ovo, i u Beogradu viču "ustaše, ustaše"... Je l' to kažnjivo?
Naš ministar policije kaže da hrvatska policija neće fizički ulaziti na tribine, udarati ljude i koristiti silu zbog verbalnog delikta. Bravo!
Jačanje desnice u Hrvatskoj nije isključivo Plenkovićeva odgovornost
'Dokument dijaloga' famoznog Vijeća nije nastao iz vedra neba, nego nakon HOS-ove ploče u Jasenovcu, pa ni ne može biti kriv za sve danas
Turisti se žele osjećati počašćeno, a ne oderano
Većina Europljana trpi zbog inflacije i pred jadranskim je domaćinima da u idućim sezonama cijene i kvalitetu ujednače
Vučić je spreman na puno ustupaka za ulaz u EU, kukavičje jaje je Dodik
Zapadni Balkan mogao bi biti samo čip na stolu za rulet Trumpa i Putina ovog petka u Anchorageu.
Arsen i Gabi, čarobnjaci hrvatske riječi koja je bila - jača od metka
Kad je u slobodnoj Hrvatskoj konačno progovorila pred televizijskim kamerama kako su joj partizani pred njenim očima oteli oca da bi ga bez objašnjenja pogubili , čak i tri četvrt stoljeća kasnije njezina bol i dalje je bila opipljiva. Pamtim samo sretne dane, kaže refren, da bih našu ljubav spasla. No, neke stvari su prevelike da bi se tek tako zaboravile. A tragedije se zbrajaju.
Vas šačica koji držite 90% medija možete i dalje nasilno stvarati dojam ali 500.000 ljudi vam je pokazalo da možete kolko hočete ali ne možete dokle hočete . Vi se samo i dalje tako ponašajte a sljedeči puta bude i milion ljudi.Samo vi nastavite kmečat