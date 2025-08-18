Plenkovićeva vlast kukavički šuti, a najodgovornija je za još jedan povratak uvijek jedne te iste magle

Bolje ikad nego nikad. Ipak, potpuno je razumno i legitimno pitanje zašto je krovnim braniteljskim udrugama – Zboru udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi i Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata – i ravnatelju Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Anti Nazoru, trebalo punih tjedan dana da reagiraju na navijački crnokošuljaški mimohod koji je, na inicijativu Torcide, paradirao 5. kolovoza kroz Knin?



U svom zajedničkom priopćenju objavljenom 12. kolovoza oni govore o stvarima i pojavama koje su ih "duboko ražalostile i zabrinule". Duboka žalost i zabrinutost obično nisu čuvstva koje ljudi zatomljuju i drže u sebi čitav tjedan. Na takvu zadršku pogotovo nismo navikli kad je riječ o braniteljskim udrugama poslovično brzima na verbalnom okidaču i sastavljanju priopćenja u kojima protestiraju protiv nečega što ih žalosti, brine ili vrijeđa. Također, njihove su izjave, priopćenja i zahtjevi često i ispred događaja za koje unaprijed znaju da će ih ražalostiti, uvrijediti ili zabrinuti kada unaprijed traže zabrane ili otkazivanja nastupa nekih pjevača, zborova ili čitavih manifestacija.