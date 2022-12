Plenković: Želimo da se u četvrtak potvrdi naš ulazak u Schengen

Nakon Atene, gdje je tijekom vikenda sudjelovao na okupljanju lidera Europske pučke stranke, i Dohe, gdje je u ponedjeljak gledao utakmicu Hrvatska-Japan, premijer Andrej Plenković jutros se pojavio u Tirani, gdje sudjeluje na summitu čelnika 27 država članica Europske unije i šest država zapadnog Balkana.

Nakon Zagrebačkog summita 2000., ovo je prvi summit EU-a i zapadnog Balkana koji se organizira izvan EU, u nekoj od država kandidatkinja. Albanskom premijeru Ediju Rami ovaj je summit očito toliko važan da je nekako natjerao i svog bliskog prijatelja, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, da se ipak pojavi. I to nakon što je Vučić u bizarnom telefonskom javljanju u Dnevnik televizije Pink krajem prošloga tjedna prkosno objavio da Srbija ni pod koju cijenu neće biti predstavljena na summitu u Tirani jer se našla uvrijeđenom zbog imenovanja dvoje Srba, koje je Vučić nazvao “ološem”, u kosovsku vladu premijera Albina Kurtija, kojeg je Vučić nazvao “terorističkim ološem”. Danas je Vučić po slijetanju u Tiranu rekao da je “dobro razgovarati” i da je “uvijek bolje biti za stolom i razgovarati, jer ako niste za stolom onda ste na meniju, onda svi jedva dočekaju...”

Premijer Plenković dao je izjavu novinarima na ulasku na summit.

- Poruke ovog summita bit će tješnja suradnja između EU i nama susjednih država jugoistočne Europe. Osobito u pogledu daljnjega procesa proširenja, pitanja suradnje u energetskom sektoru, borbe protiv nezakonitih migracija, proširenja roaminga i rasprave o budućnosti Europe u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu - rekao je.

Na pitanje o dijelu pripremljenog nacrta deklaracije, koji govori o potrebi usklađivanja svih kandidata za EU s europskom vanjskom i sigurnosnom politikom, Plenković je potvrdio da se to tiče ponajprije Srbije, koju EU poziva da se što prije uskladi s politikom sankcija prema Rusiji.

Foto: EU Summit EU i Zapadnog BAlkana u Tirani, 6. 12. 2022.

Upitan o mogućnosti da Vijeće EU u sljedećih deset dana odluči o davanju statusa kandidata Bosni i Hercegovini, premijer kaže da Hrvatska to podržava.

- Podržavamo davanje statusa kandidata BiH što prije, po mogućnosti već sada u prosincu, i vidjet ćemo jesu li se stekli preduvjeti. Očekujemo formiranje institucija, nastavak ustavne i izborne reforme, reforme po 8 točaka navedenih u izvješću Komisije. I očekujemo ravnopravnost svih naroda, osobito Hrvata, kao i svih drugih koji žive u BiH. Hrvatska je spremna pomoći BiH - poručio je Plenković.

U Tirani se očekuje i neformalni razgovor članova Europskog vijeća (premijera i predsjednika 27 država članica) o tome što bi njihovi ministri unutarnjih poslova na sastanku u četvrtak u Bruxellesu trebali točno odlučiti o proširenju Schengena. Nema protivljenja nijedne države članice oko prijedloga proširenja Schengena na Hrvatsku, ali postoji protivljenje Austrije oko proširenja na Bugarsku i Rumunjsku, što je druga odluka planirana za četvrtak.

- Sad ćemo to vidjeti. Hrvatska je ispunila sve kriterije, želimo da se to potvrdi u četvrtak na sastanku ministara unutarnjih poslova. Hrvatska je za to da uđu i Rumunjska i Bugarska, ali mi o tome ne odlučujemo, odlučuju trenutne članice Schengena. U svakom slučaju smo za to da svatko na temelju svojih zasluga ostvari taj cilj. Imamo puno razumijevanja i podrške našim prijateljima u Bugarskoj i Rumunjskoj - rekao je premijer Plenković.

Nizozemski premijer Mark Rutte potvrdio je u svojoj izjavi da je njegova vlada podržala ulazak Hrvatske u Schengen, kao i Rumunjske, ali ne i Bugarske.

- U slučaju Bugarske, to nije "ne", nego "još ne". Optimistično vjerujem da sljedeće godine možemo napraviti iskorak (u pogledu Bugarske, op.a.) - rekao je Rutte.

