Je li obuka Ukrajinaca sporna zbog ustavne procedure? Milanović na isti način slao HV u Afganistan

Tko se "igra skrivača", a tko "siluje proceduru", svedeno je na pitanje jeste li za predsjednika Zorana Milanovića ili premijera Andreja Plenkovića. Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović 2. listopada 2018. dala je prethodnu suglasnost za također dvogodišnju misiju potpore miru "Resolute Support" u Afganistanu za do 110 naših vojnika (za Ukrajinu 80), isto uz mogućnost rotacije, "na prijedlog potpredsjednika Vlade RH i ministra obrane". I to na temelju članka 7. stavka 5. i članka 100. stavka 1. Ustava te članka 54. stavka 2. Zakona o obrani. Dakle, ni tu, kao i aktualnu odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga u misiji EU za vojnu pomoć za potporu Ukrajini "EU Military Assistance Mission – Ukraine" nije predložio predsjednik Vlade Andrej Plenković, već potpredsjednik i ministar obrane Damir Krstičević. Sada je to učinio ministar obrane Mario Banožić.