Plenković o smjeni Kuščevića: Organski ne podnosim ultimatume

Premijer Andrej Plenković komentirao je u Bruxellesu izjavu potpredsjednika Vlade i HNS-a Predraga Štromara koji je danas rekao kako će HNS tražiti sastanak s njim kako bi mu predložili smjenu ministra uprave Lovre Kuščevića, za kojeg smatraju da se okoristio svojim političkim položajem.

– Sastat ću se s koalicijskim partnerima – kratko je rekao Plenković i dodao:

– Svi dobro znate, ako nešto organski ne podnosim to su ultimatumi. To sa mnom neće proći, ni oko ovih tema ni oko domaćih – kazao je prije summita.

– Predsjedništvo HNS-a donijelo je zaključak da pozivamo premijera Andreja Plenkovića i uputili smo poziv HDZ-u da se nađemo i na tom sastanku predložimo smjenu ministra Lovre Kuščevića. Ne tražimo njegovu kaznenu odgovornost, to nije na nama, to rade nadležna tijela, i u to nećemo ulaziti. Iz svega što se vidi u javnosti, Kuščević je najvjerojatnije koristio politički utjecaj radi osobne koristi i to je za nas u HNS-u neprihvatljivo – rekao je ranije danas Predrag Štromar.