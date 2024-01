Plenković o bijelom štrajku sudaca: Ne mogu vjerovati da se to događa, potpuno promašen tajming

Premijer Andrej Plenković ovog je petka bio u Koprivnici gdje je obišao novootvorenu Podravkinu Tvornicu tjestenine. Nakon obilaska i svečanosti, premijer je odgovarao na pitanja novinara te komentirao aktualnosti. Među njima su i izmjene Kaznenog zakona, inače jako kritiziranog od strane oporbe, nakon što je vlada odlučila progurati zabranu curenja informacija u medije prije podizanja optužnice.

- Sve će se na kraju objaviti nakon što se optužnica podigne. Što vam nije jasno? Govorimo o onome što je u materijalima u spisu. Tko ima pristup? Jedan krug ljudi i oni to mogu koristiti. Da se zlorabe ranije ti spisi, nije nužno - objasnio je pa se osvrnuo i na problem krijumčara migranata.

- Božinović je kazao da je u 2023. policija uhitila 1880 krijumčara. U prvih tri tjedna već je na negdje 90 uhićenih. Policija će raditi svoj posao, na granici što treba, a po dubini što već treba. To su ozbiljne krijumčarske mreže koje rade. Svi oni se nekako dogovore, a policija ima zadatak to suzbiti i kontrolirati - dodao je.

Kada je riječ o cestama, situaciju za Hrvatsku ćemo riješiti u maksimalno 7, 8 godina. Ne znam što će ostati a da neće biti riješeno, nakon toga ćemo ići u dizanje željezničke infrastrukture koje je desetljećima zanemareno, poručio je Plenković.

Na samom kraju htio je kratko prokomentirati i bijeli štrajk kojeg su suci najavili, nakon propalih pregovora s ministarstvom pravosuđa i uprave.

- Mjere su beskorisne za imidž suda, ne mogu vjerovati da se to događa. Potpuno promašen trenutak. Ići u bijele štrajkove da bi se izazvalo što? Dovesti indeksaciju svugdje, e pa neće. Umjesto da se prihvati razumna ponuda, mi dobijemo odgovor da će ići u bijeli štrajk. Očekujem od njih učinkovito pravosuđe, tko god donosi ove odluke, ne znam na temelju čega. To što su ove godine izbori, to za nas nije trenutak. Bio sam jasan, može taj štrajk trajati i 10 godina što se nas tiče - objasnio je.