Plenković o Milanovićevoj verbalnoj artiljeriji: Sjajna izjava, sjajna

Sjajna izjava, još jedna u nizu sjajnih izjava… - to je sve što je premijer Andrej Plenković imao za reći kad su ga novinari danas u Bruxellesu, uoči sastanka Europskog vijeća na kojemu sudjeluje do sutra, pitali o izjavama predsjednika Republike Zorana Milanovića o nizu tema: od opisa dviju saborskih zastupnika kao “samodopadnih narikača”, preko ideje da je epidemiološki lockdown zimus i proljetos bio “tlapnja” koju je on, predsjednik RH, imao pravo kršiti, do tvrdnje da američki državni tajnik Mike Pompeo dolazi u Hrvatsku “uvaliti avione”.

- Što se nabave borbenih zrakoplova tiče, podsjetit ću da smo ponudili Uredu predsjednika da delegira svoje predstavnike u to povjerenstvo. Predsjednik je to odbio. Pa, eto tako doživljavam bilo koji komentar na tu temu - rekao je premijer Plenković.

Video: Plenković u Bruxellesu upitan o Milanovićevim izjavama

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Upitan jesu li Šveđani s ponuđenim Gripenima i dalje u igri, nakon što je predsjednik Milanović danas izjavio kako bi Hrvatska trebala kupovati borbene zrakoplove samo od NATO saveznika (a Švedska nije članica NATO-a), Plenković je samo ponovio kako su i te Milanovićeve izjave “sjajne”.