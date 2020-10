Milanović: 'Pogledajte što je Orešković govorila o Grabar-Kitarović. Nisam nikoga uvrijedio'

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na komemoraciji u povodu obilježavanja 78. obljetnice talijansko-četničkog zločina nad mještanima Gata i okolnih poljičkih sela u zaleđu Omiša.

"Za Gatu sam čuo od svog pokojnog djeda, kao i za pokolj koji se dogodio u selu Otok, u neposrednoj blizini. Ljudsko zlo je krivo za ovo. Krivi su talijanski fašisti. Unajmili su četnike koji su iz zapadne Bosne. Da stvar bude još nadrealnija, mjesec dana prije toga potpisali su ugovor s vlašću NDH i došli ovdje ubijati Hrvate. To je talijanska odgovornost i četnika i ubojica. Tu su i Nijemci, nacisti su ubili stotinu naših ljudi '43.", kazao je Milanović.

"Moje pretke spasilo je to što su živjeli kod grada", dodao je. "Pitao sam dida, a di ste bili vi partizani, nije to bila provokacija", kazao je Milanović. "Ja nisam religiozan, ali znam što vam znači vjera, Bog i domovina. Meni domovina znači puno. Imamo svoju državu i ovo se više nikada neće dogoditi", dodao je. "Ovdje su ubili ljude jer su mogli", dodao je.

Predsjednik o aktualnim temama

Milanović je ponovno izašao pred novinare te davao izjave o aktualnim temama. Pitali su ga novinari što kaže na to da se Izetbegović nije s njim sastao.

"Ja imam svoje mišljenje i stav. Poštujem BiH. Izetbegović je nekonzistentan jer je otišao kod hrvatskog premijera, nemam ja problem s time. I Dodik me je pitao, ja sam mu rekao: 'Naravno.' No neće to dobro završiti", kazao je Milanović. "Imam problem s tim da BiH uđe u NATO, takva neusklađena država, jer preuzimam garancije za takvu državu", dodao je. Za tog saveznika moraš odgovarati, dodao je. "Izetbegoviću to nije važno, on više gleda prema Ankari", kazao je.

Komentar na Puljak i Orešković i reakcije na njegovu izjavu

"Imate nekoliko oportunista koji su uplašeni i moraju reagiraju po nekom impulsu. Ako ulaziš u ring, onda mi nemoj donositi nož sa sobom. Igraj pošteno, očekuj i budi spreman da ti se uzvrati na isti način. Sada ću vam nešto pročitati", kazao je i pročitao citat Dalije Orešković o bivšoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović. "Vidjet ćete o kakvom se tu rječniku radi", kazao je. "Takve osobe moraju biti spremne da im se odgovori", dodao je.

"Kad sam rekao narikača, kad sam rekao samodopadna, onda taj primjer ima veliku težinu. Nema muškaraca koji se bave naricanjem. Imaš muškaraca koji se bave guslanjem. Kada kažem da je netko samodopadan jer narikače su neiskrene, onda sam mislio baš na to. Drago mi je da se javila pravobraniteljica, kako se ono zove. Zove se Višnja Ljubičić. Od kraja 10. mjeseca 2011., par tjedana prije nego što sam ja postao premijer, dobila je mandat. Dobila je još osam godina mandata. Nju ne znam. Ja joj kažem da nisam nikoga uvrijedio, ali ne može nitko u figurativnom smislu doći s nožem da im se ne vrati. Imam pravo otići pola koraka dalje. Ovo što je govoreno o bivšoj predsjednici, nedopustivo je. Poruka ''Babama'': mijenjate ime i mijenjajte osobu koja već deset godina galami u vaše ime", dodao je.

"Gospođa Orešković rekla je da se u 'klubu' okupljaju kriminalci i prostitutke. Pogledajte taj rječnik. Oni koji su bili tamo osuđeni su, a žene, ne znam koje su žene tamo odlazile, prostitutke su. Takav ulični govor jedne žene je licemjerje", rekao je.

"Sve što sam rekao ima svoju nit i svoju logiku", dodao je.