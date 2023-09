Plenković najavio: Donosimo novi paket mjera pomoći građanima

Ovog ponedjeljka je u HDZ-u održan sastanak predsjedništva stranke. Nakon sastanka, izjave za medije dao je premijer Andrej Plenković koji se danas ranije sastao s predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem te najavio kako sredinom rujna Vlada donosi novi paket mjera.

- Idući četvrtak 14. rujna donijet ćemo sveobuhvatan paket pomoći najugroženijima i omogućiti građanima zadržavanje standarda. Govorili smo o problemu inflacije i imali sastanak i s guvernerom HNB-a Borisom Vujčićem. Danas je prosječna plaća 1150 eura, a prije sedam godina 749 eura. To je 400 eura više - kazao je.

Što se tiče inflacije i podizanja cijena usluga i dobara, Plenković je komentirao kako ''svi koji su iskoristili krizu nisu dobro postupili''.

- Protiv inflacije se možemo boriti mjerama monetarne politike, povećanjem kamatnih stopa, ili fiskalne politike, što radi Vlada, a to je porez. Tako smo prošle godine uveli dodatni porez na dobit i uprihodili oko 235 milijuna eura. To država može redistribuirati onima kojima je potrebno, recimo umirovljenicima - kazao je premijer.

Kratko je komentirao kako će objaviti u medije kada odluči hoće li smijeniti ministra Davora Filipovića ili šefa Uprave HEP-a Franu Barbarića, a potom se dotaknuo izbora veleposlanika, novog razloga sukoba koji se odvija na relaciji Banski dvori-Pantovčak.

- Ured predsjednika je bio taj koji je odbio razgovarati. Nije Vlada ta kojoj je stalo da se ništa ne mijenja. Kakva je to teza? Imate velik broj komentatora koji kažu da bi se predsjednik i Vlada trebali dogovoriti o vanjskoj politici. To govore manje-više svi. Jesmo li ostvarili strateške ciljeve dublje integracije? Jesmo, i to djelovanjem Vlade, Sabora i diplomacije. Je li tome pridonio i predsjednik? Ne sjećam se - poručio je, dodajući kako je Vlada isto tako produbila odnose s SAD-om, smatrajući kako Milanović također tome nije pridonio.

Kazao je i kako imamo visokog predstavnika koji pomaže Hrvatima u BiH, dok ga ''Milanović naziva svinjarom''.

- Da ne govorim kako naziva neke druge dužnosnike. On već godinu i pol dana ima čistog ruskog narativa u svojim javnim nastupima. Sad ja pitam ove stručnjake kako ćemo se dogovoriti oko temeljnih pitanja vanjske politike kad se on ponaša ignorantski i ima proruske stavove? To je ta kompleksnost. Mi smo uvjereni da je naša politika ispravna i da za Hrvatsku donosi rezultate. Nema nijednog odabira za kojeg bih se ja osvrnuo i rekao da je kriv - kazao je Plenković.

- Ja ne vidim njegovu dodatnu korist u vanjskoj politici. Dogovorit ćemo se oko veleposlanika, ali smo mi to pokrenuli - kazao je pa komentirao jesu li u tijeku pregovori. - Koliko je meni poznato, ne pregovara se ni o čemu - dodao je.

