Plenković i bez HNS-a ima većinu, ali tanku. Sudbina ministra Kuščevića znat će se idući tjedan

Odnosi unutar vladajuće koalicije HDZ-a i HNS-a potpuno su se usložnili. HNS prijeti izlaskom iz Vlade, potvrdio nam je izvor iz vrha te stranke, ako Lovro Kuščević ostane ministar uprave. Kuščević je večeras preživio sjednicu užeg vodstva HDZ-a kao i sastanak u Vladi danas ujutro na kojem je premijeru, Jandrokoviću, Božinoviću i Bačiću, kao i večeras u HDZ-u, tvrdio da su pravno čiste sve prenamjene zemljišta i nekretninski biznisi zbog kojih je prozvan u medijima. Prije tog sastanka, Kuščević je sa svojim odvjetnicima prošao sve afere i papir po papir premijeru i HDZ-ovoj ekipi tvrdio da se nije ogriješio o zakone.

Osim što je vodstvo HDZ-a zasad stalo iza Kuščevića, vodeći ljudi HDZ-a - Plenković i Jandroković - jasno su poručili da HDZ može bez HNS-a u Vladi i ako žele otići neka odu. Jandroković je dodao i da se HNS nije ponio korektno tražeći smjenu Kuščevića preko medija. Iz svega bi se moglo zaključiti da je opcija da se zahtjev za smjenom Kuščevića pretvori u odlazak HNS-a iz Vlade i prekrajanje vladajuće većine sa zastupnicima Milana Bandića.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Ministar radi svoj posao. Sve teme koje se tiču medijskih napada na njega odnose se na vrijeme prije ministarske funkcije. Što se tiče njegovog rada kao ministra on je maksimalno angažiran i izrazito motiviran da radi na programu Vlade - rekao je premijer dodajući da se bez svakoga može. Na pitanje može li HDZ imati većinu bez HNS-a, Plenković je odgovorio "ne sekirajte se za nas".

Taktika premijera Plenkovića jest sljedeća: Kuščević će nakon užeg vodstva HDZ-a svoju situaciju braniti pred koalicijskim partnerima, a taj se sastanak očekuje idući tjedan prije sjednice Vlade i uključivat će sve partnere. Potom će Plenković donijeti odluku ostaje li Kuščević ministar ili odlazi iz Vlade. Premijer će odluku donijeti prije sjednice Vlade idućeg tjedna tako da će na sjednicu doći sa stavom o Kuščevićevoj sudbini, u skladu s kojim će i biti Vladino očitovanje na SDP-ov zahtjev za opozivom. Potvrdio nam je to izvor iz Vlade. Budući da su iz HNS-a poručili kako Kuščevićev ostanak za njih nije opcija, premijeru su ponovno suzili manevarski prostor.

– Ponovno šalju ultimatume preko medija, što nije korektno. Spremni smo na sve scenarije – poručili su iz Vlade.

– HNS s Lovrom Kuščevićem koji je koristio politički utjecaj radi osobne financijske koristi, koji nema nimalo političke i moralne odgovornosti, koji je današnjom bezobraznom i bahatom izjavom uvrijedio sve građane Hrvatske, sve medije i sve koalicijske partnere, HNS s takvim čovjekom u Vladi neće sjediti – poručio je izvor iz vrha HNS-a.

Situacija je za HDZ i HNS to kompliciranija jer je SDP, uz potporu HSS-a, Glasa, SNAGA-e i Promijenimo Hrvatsku, jučer u saborsku proceduru uputio zahtjev za opoziv ministra Kuščevića. Vlada se na taj zahtjev mora očitovati u roku od osam dana, a o opozivu se u Saboru mora glasati u roku od sedam do 30 dana, što znači da bi se mogla ponoviti situacija HDZ – Most kada je tadašnji HDZ-ov partner Most na Vladi glasao protiv ministra financija Marića jer ga je htio srušiti zajedno s oporbom. Plenković je tada smijenio Mostove ministre i Most zamijenio HNS-om. I kada bi se ponovio scenarij s HNS-om i kada bi se raspala Vlada HDZ-a i HNS-a, Plenković bi HNS-ove zastupnike teoretski mogao zamijeniti “žetončićima” Milana Bandića.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U Klubu stranke zagrebačkog gradonačelnika Bandića, naime, jedanaest je – zastupnika, ali treba pribrojiti i Željka Lackovića, koji ih podržava. Kada bi vladajuću većinu napustilo svih šest zastupnika iz Kluba HNS-a, u kojem su i nezavisni Tomislav Saucha (bivši SDP-ovac) te Mario Habek, Plenković bi s Bandićevim zastupnicima mogao sastaviti većinu, ali tanku jer Bandić ne kontrolira svoj Klub.

Milorad Pupovac danas nam je rekao da je on svoje mišljenje o Kuščeviću rekao i da nema ništa nova za dodati, a prije koji dan je poručio da bi Kuščević trebao otići, ali da to nije razlog za pad Vlade. Iz toga proizlazi da tri SDSS-ova zastupnika ne bi napuštala većinu, što olakšava Plenkoviću. Iz većine ne bi otišao ni HSLS jer u toj stranci vjeruje da će Plenković ipak smijeniti Kuščevića. HDZ trenutačno zakone izglasava većinom od 76 do 80 zastupnika.

U HDZ-u pak nisu oduševljeni razvojem situacije i otezanjem s Kuščevićevom smjenom.

– Ljudi na terenu jako loše reagiraju, dosta im je i Kuščevića, i Žalac, i Tolušića koji su se obogatili, a sve prave budalama i tvrde da su čisti. Plenković mora napraviti rekonstrukciju Vlade, riješiti se kompromitiranih ministara jer smo u suprotnom mi iduće parlamentarne izbore izgubili – komentirao je jedan član Predsjedništva.

