Pitali smo vas biste li željeli da se ukinu neradne nedjelje. Pristiglo je 3000 odgovora, neki su jako zanimljivi

U nedjelju smo objavili anketu u kojoj smo vas pitali biste li da se ukinu neradne nedjelje, na koju je do trenutka pisanja ovoga teksta odgovorilo 4995 ljudi. Među ponuđenim odgovorima najviše vas je, vas 2694, odgovorilo da ne treba. 1824 naših čitatelja smatra da je odluka o zabrani rada nedjeljom od početka pogrešna, dok je vas 477 na naše pitanje dana odgovorilo "svejedno mi je, nisam ni prije išao/išla u trgovine nedjeljom".

To smo vam pitanje postavili i na našoj Facebook stranici, gdje je u manje od 24 sata pristiglo više od 3000 komentara. Najviše lajkova dobili su komentatori koji zagovaraju zabranu rada nedjeljom.

"Može se život organizirati i bez kupovanja u nedjelju...", "Treba ukinuti i ovih 16 nedjelja što se radi i da budu sve neradne", "Svima koji idu i trče na nedjelju u robne centre, njima svima bih uveo i radnu subotu i nedjelju i praznike, neka rade 365 dana u godini kada im se to sviđa", "Ne. Ako je nekome dosadno doma za vikend, neka si nađe hobi", odgovarali ste ispod naše objave.

Neki se, pak, ne slažu s takvim mišljenjem.

"Kockarnice rade od 0 do 24, kladionice puno radno vrijeme svaki dan, a kino sve dane pa čak i na Božić i Uskrs. Zašto oni rade? Nitko se ne žali oko toga. Za koga uopće vrijede te neradne nedjelje?! Uz toliko problema u državi, nama su najveći problem radne ili neradne nedjelje, dok se pravi problemi guraju pod tepih", "Prestanite biti licemjerni. Treba ukinuti neradne nedjelje jer tko želi, neka radi i neka ga se za to pošteno plati. Rade i mnogi drugi (ugostitelji, hitne službe), ali za njih nitko ne pita", "Tu svi komentiraju kako ne trebaju raditi, a prvi su nedjeljama u dućanima i pekarama. Ja sam za to da rade. Školu su mogli birati i zanimanje šta će raditi...", pišu komentatori.

Velike gužve nedjeljom

Podsjetimo, prvi vikend u 2024. godini donio nam je ne samo blagdan Sveta tri kralja u subotu već i neradnu nedjelju, što je rezultiralo brojnim zatvorenim dućanima tijekom oba dana. Tek su rijetke trgovine i pekarnice radile, a one poslovnice koje su otvorile svoja vrata kupcima, morale su se nositi s neviđenim gužvama.

Jedan od otvorenih šoping-centara bio je i Avenue Mall, a ondje su se, kako smo ranije pisali, stvorile kolone kupaca koji su naumili obaviti shopping. Osim kolona ispred centra, gužvovito je bilo i unutar njega. Nije bilo slobodnog mjesta u kafićima, na blagajnama su bili ogromni redovi, a najgore su scene zabilježene u Konzumu, koji je bio otvoren do 21 sat. Ondje su, prema fotografijama na Facebook stranici Halo, Inspektore, kupci ispraznili police, a kupovalo se sve - od voća i povrća do proizvoda za higijenu, mliječnih i mesnih proizvoda, pića, cigareta, sendviča...

Te gužve posljedica su, među ostalim, odluke o zabrani rada nedjeljom. Naime, prema Zakonu o trgovini, koji je na snazi od prošloga ljeta, trgovine i pekarnice ne smiju raditi na blagdane, a tijekom cijele godine smiju raditi samo 16 nedjelja. Rad nedjeljom i blagdanima dopušten je kioscima, trgovinama na aerodromima i kolodvorima, u lukama te benzinskim postajama.

Neki gradovi ograničenja nastoje izbjeći i omogućiti ljudima pravo na rad, pa je tako, primjerice, gradonačelnik Splita Ivica Puljak proglasio sve nedjelje i blagdane u 2024. "sajamskim danima", počevši od subote, 6. siječnja. "Ovom odlukom omogućuje se rad obrtnicima u vrijeme kada mnoge djelatnosti generiraju većinu svog prometa, a što im Zakonom o trgovini nije dopušteno", stoji u obavi na Facebook stranici Grada Splita.

