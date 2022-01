Piše Dražen Lalić: Kad gledam Novaka, vidim geparda koji izumire. Evo što mora napraviti

Što je najvažnije u tenisu? Jednoga davnog ljeta na Makarskoj rivijeri, još kao tinejdžer, to sam pitanje postavio iskusnom tenisaču iz Bosne koji me je podučavao bijelom sportu. Očekivao sam čuti kako ponajprije treba znati dobro servirati ili odigrati kvalitetan bekend, a on je odgovorio: "U tenisu je najvažnije pravovremeno dotrčati do loptice i pravilno se postaviti." Moj je drugar morao zbog obaveza prekinuti ljetovanje pa sam savladao, kako-tako, samo dio udaraca i drugih elemenata toga sporta; s obzirom na to da kasnije više nisam uzimao poduku, ostao sam razmjerno loš rekreativac, što je velika greška jer mi je igranje tenisa dugo vremena, naročito kad sam živio u Splitu (tamo se na otvorenom igra cijelu godinu), bilo istinski gušt. No otada pri praćenju susreta "bijeloga sporta" na televiziji i – katkad – uživo imam na umu navedeni aksiom: igrače ponajprije razlikujem prema hitrini i sposobnosti postavljanja na udarac.