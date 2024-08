Pijan vozio unatrag i izazvao prometnu nesreću: Pobjegao, priveden, pa vrijeđao policajce i pokušao opet pobjeći

Pijani 36-godišnji Baranjac jučer je izazvao čitav kaos i u prometu i potom u policijskoj postaji kada je doveden na otrježnjenje. Skupo će ga to stajati, i to na tisuće eura. Sve je počelo na parkiralištu ispred trgovine u naselju Šećerana nadomak Belog Manastira u četvrtak u 17.40 sati.

- Vozeći unazad nekontrolirano, prešao je preko cijele ceste u ulici Žrtava domovinskog rata te je na suprotnoj strani ceste stražnjim dijelom vozila udario u prometni znak, nakon čega je pobjegao s mjesta prometne nesreće u kojoj, srećom, nije bilo ozlijeđenih osoba - započinju iz PU osječko-baranjske.

Policijski službenici su ubrzo na adresi prebivališta pronašli vozača te mu alkotestom utvrdili da je vozio s 1,13 promila alkohola u krvi. Zbog bojazni da će nastaviti s činjenjem prekršaja, izrečena mu je mjera smještanja u posebne prostorije policije do otrježnjenja, a najduže 12 sati.

- Vozač je u postaji zbog toga počeo negodovati i vrijeđati policijske službenike, nakon čega je pokušao i pobjeći iz postaje u čemu je spriječen uporabom sredstava prisile. Tridesetšestogodišnjak je potom smješten u posebne prostorije policije do otrježnjenja, a danas ujutro je pušten na slobodu - izvijestila je jutros policija.

Skupo će ga to stajati. Za izazivanje prometne nesreće izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 260 eura. Za počinjeni prekršaj vožnje pod utjecajem alkohola predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 1.990 eura, najveća zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima "B" kategorije u trajanju do 9 mjeseci i do 4 boda. Za bijeg s mjesta događaja prometne nesreće predviđena je maksimalna novčana kazna od 920 eura uz zaštitnu mjeru od 6 mjeseci i 3 boda. Za počinjen prekršaj iz čl. 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira propisana je novčana kazna u rasponu od 700 do 4.000 eura ili kazna zatvora do 30 dana.