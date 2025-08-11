Austrijanci upozorili svoje nautičare: Hrvatska aktualizirala propise za dozvolu upravljanja plovilima

Mnogi austrijski turisti u Hrvatskoj sve češće postaju i rekreativni kapetani na raznim plovilima. Stoga je važno znati da je ova jadranska zemlja sveobuhvatno reformirala svoju popularnu obalnu dozvolu B (“Croatian Coastal B Certificate of Competency”) piše austrijski dnevni list “Kleine Zeitung”, pozivajući se na obavijest štajerske tvrtke AC Nautic. Navedena tvrtka, inače, u Austriji nudi tečajeve i polaganje ispita za dobivanje dozvole za voditelja upravljanja plovilima B kategorije (“Boat Skipper B”). List ističe kako promjene i aktualizacija propisa u “Croatian Coastal B Certificate of Competency”, jačaju međunarodno priznanje i proširuju ovlaštenja za skipere. Isti izvor navodi da nova dozvola za voditelja brodice B kategorije, koja stupa na snagu odmah i vrijedi neograničeno, službeno ovlašćuje osobu koja ju posjeduje da upravlja plovilima i jedrilicama kao i vodenim skuterima do 18 metara duljine, kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini.

“Važna prilagodba koja je sada jasno i izričito navedena i na potvrdi o osposobljenosti”, ističe list. Uz opasku kako je novina i tekst na engleskom jeziku: “Vlasnik ove dozvole ima pravo da upravlja brodicama do 12 nautičkih milja od obale ili otoka”. Time se, kako napominje “Kleine Zeitung” uklanja prethodno ograničenje koje se je izričito odnosilo na Jadransko more. Nova formulacija sada omogućuje i šire međunarodno priznanje.

Osim toga još jedna za nautičare ključna točka, koja se odnosi na radiofoniju (funk licenca) je regulirana: “Vlasnik ove potvrde ovlašten je za upravljanje VHF pomorskom radiotelefonskom stanicom”, ističe “Kleine Zeitung”. Time, kako konstatira austrijski dnevni list, nova tzv. obalna dozvola B kategorije ispunjava i jedan od zahtjeva mnogih čarter tvrtki, koje su dosad zasebno tražile VHF radio dozvolu. To je primjerice bio problem i s austrijskim dozvolama za plovila, kojima je ta informacija često nedostajala. Austrijanci upozoravaju da promjene vrijede odmah, za sve novoizdane dozvole, a na zahtjev vlasnika koji dozvolu već otprije posjeduju, i retroaktivno. I to, izdavanjem nove dozvole za voditelja brodice B kategorije, po svježe aktualiziranim hrvatskim propisima. Sve s ciljem sigurnog i vještog upravljanja brodicom Jadranskim morem.