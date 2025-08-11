Naši Portali
IMPRESIONIRAN PROMETOM

Jandroković se sastao s dubrovačkim gradonačelnikom: 'Drago mi je da su i grad i županija politički stabilni'

Baldo Marunčić/Hina
11.08.2025.
u 13:48

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković istaknuo je da je Jandrokoviću predstavio inicijativu Grada Dubrovnika za izmjenu Zakona o pružanju usluge autotaksi prijevoza.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković sastao se u ponedjeljak u Dubrovniku s dubrovačkim gradonačelnikom Matom Frankovićem i dubrovačko-neretvanskim županom Blažom Pezom.

„Gradonačelnik i saborski zastupnik Mato Franković upoznao me s prioritetima Grada Dubrovnika. Impresioniran sam načinom kako se upravlja gradom po pitanju prometa i broja vozila i turista. Prometne gužve su riješene na iznimno kvalitetan način. Nije ni čudo da je dobio još jedan mandat“, rekao je Jandroković nakon sastanka.

„Župan Pezo upoznao me sa županijskim projektima, najvećim dijelom vezanim za promet, socijalu, zdravstvo i obrazovanje. Imaju punu podršku s nacionalne razine, Vlade i Sabora. Drago mi je da su i grad i županija politički stabilni. Očekujem odlične rezultate ove turističke sezone i nastavak dobre suradnje“, izjavio je Jandroković.

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković istaknuo je da je Jandrokoviću predstavio inicijativu Grada Dubrovnika za izmjenu Zakona o pružanju usluge autotaksi prijevoza, kako bi u budućnosti, uz karticu vozača, svako vozilo imalo svoju posebnu karticu, čime bi se izbjegle manipulacije.

„Tzv. agregatori sada pod svojim dozvolama okupljaju značajan broj subjekata koji nisu registrirani za autotaksi prijevoz i tako krše zakon. Odnosno koriste rupu u zakonu kako bi vršili autotaksi prijevoz s vozilima koja za to nisu registrirana. Vjerujem da ćemo nakon usuglašavanja s resornim ministarstvom, a uz prethodnu podršku kolega gradonačelnika, usvojiti te izmjene koje će donijeti više reda u održivosti prometnog sustava“, objasnio je Franković. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković potom se sastao i s dubrovačkim biskupom Rokom Glasnovićem, a najavljeno je da će navečer na Dubrovačkim ljetnim igrama pogledati nagrađivanu predstavu „Ekvinocijo“.

Dubrovnik Blaž Pezo Mato Franković Gordan Jandroković

