Radiochirurgia Zagreb postala prva europska članica programa Cleveland Clinic Connected

U objavi na službenim stranicama Cleveland Clinic koja je dostupna na linku, istaknuto je: „Radiochirurgia Zagreb postala je prva europska članica programa Cleveland Clinic Connected, nakon detaljne i kompleksne provjere standarda sigurnosti, kvalitete i iskustva pacijenata u bolnici“.

U službenom priopćenju za javnost koje su iz Cleveland Clinic danas objavili na svojim službenim stranicama i u najvećim svjetskim medijima, ističu da je „Radiochirurgia Zagreb vodeća specijalna bolnica u Hrvatskoj za rano otkrivanje i liječenje raka, koja koristi neke od najnaprednijih tehnologija u borbi protiv zloćudnih bolesti. Tijekom posljednjih sedam godina, bolnica je liječila više od 10.000 pacijenata i obradila više od 90.000 slučajeva, s posebnim fokusom na rak pluća, jetre i prostate, čime je ojačala svoju poziciju predvodnika u onkološkoj skrbi ne samo u Hrvatskoj, već i u široj regiji jugoistočne i istočne Europe“.

Cleveland Clinic pokrenula je program Cleveland Clinic Connected kako bi odgovorila na sve veću globalnu potražnju za kvalitetnom zdravstvenom skrbi. Riječ je o suradničkom programu koji zdravstvenim ustanovama i bolnicama omogućuje povezivanje s kliničkim i operativnim stručnjacima Cleveland Clinica, s ciljem unaprjeđenja skrbi za pacijente, kvalitete i sigurnosti. Članstvom u programu, ustanove dobivaju pristup stručnom znanju i najboljim praksama koje su razvijane tijekom više od 100 godina iskustva Cleveland Clinic.

„Drago nam je što smo formalizirali suradnju s Radiochirurgijom Zagreb, čija je predanost izvrsnosti u potpunosti usklađena s misijom Cleveland Clinic da pruži najkvalitetniju zdravstvenu skrb i pomogne što većem broju ljudi“, izjavio je dr. med. Tom Mihaljević, predsjednik i glavni izvršni direktor Cleveland Clinic i nositelj titule izvršnog direktora zaklade Morton L. Mandel, te dodao: „Širenje najboljih praksi Cleveland Clinica izvan granica SAD-a doista je posebno – to nam omogućuje dijeljenje svjetski priznate stručnosti i konkretno poboljšanje života ljudi.“

Naglašavaju da će, kao članica mreže Cleveland Clinic Connected, „Radiochirurgia Zagreb imati pristup obrazovnim programima koji se odvijaju uživo u Cleveland Clinic ili putem učenja na daljinu, kao i pristup protokolima i najboljim kliničkim praksama koje se koriste u svim ustanovama Cleveland Clinica diljem svijeta“. Liječnici iz Radiochirurgije moći će zatražiti i edukativne konzultacije u vezi složenih slučajeva. Osim toga, tim Radiochirurgije dobit će podršku u području kontinuiranog unaprjeđenja kvalitete, savjetodavne usluge te stručna usavršavanja i edukacije.

„Radiochirurgia Zagreb u rujnu će poslati dva klinička lidera u Cleveland Clinic na Globalni program usavršavanja liječničkog vodstva (Global Physician Leadership Immersion Program), gdje će iz prve ruke imati priliku upoznati se s najboljim kliničkim praksama“, ističu iz Cleveland Clinic.

Cleveland Clinic proglašena je jednim od najboljih bolničkih sustava na svijetu prema Newsweekovoj listi najboljih svjetskih bolnica za 2025. godinu. Sustav obuhvaća 23 bolnice i više od 280 ambulantnih objekata, uključujući lokacije u sjeveroistočnom Ohiju, jugoistočnoj Floridi, Las Vegasu (Nevada), Torontu (Kanada), Abu Dhabiju (UAE) i Londonu (Engleska).

Cilj programa Cleveland Clinic Connected je izgraditi globalnu mrežu neovisnih organizacija koje dijele slične vrijednosti i fokusirane su na kvalitetu, a koje imaju pozitivan utjecaj na skrb o pacijentima. Stručnjaci Cleveland Clinica surađuju s bolnicama i zdravstvenim sustavima kako bi osigurali najviše standarde u pružanju zdravstvene skrbi, unaprijedili operativnu učinkovitost i podržali stručno usavršavanje i edukaciju kliničkog i nekliničkog osoblja.

O Cleveland Clinic

Cleveland Clinic je neprofitni akademski medicinski centar koji objedinjuje kliničku i bolničku skrb, istraživanje i obrazovanje. Nalazi se u Clevelandu, Ohio, gdje su ga 1921. osnovala četvorica uglednih liječnika s vizijom pružanja vrhunske skrbi temeljene na suradnji, suosjećanju i inovaciji. Cleveland Clinic poznat je po brojnim medicinskim dostignućima, uključujući operaciju koronarne premosnice i prvu transplantaciju lica u SAD-u. Kontinuirano je priznat u SAD-u i diljem svijeta zbog stručnosti i kvalitete skrbi.

Cleveland Clinic zapošljava 82.600 osoba širom svijeta, uključujući više od 5.786 plaćenih liječnika i istraživača te 20.700 registriranih medicinskih sestara i drugih stručnjaka, koji zajedno pokrivaju 140 medicinskih specijalnosti i subspecijalnosti. Zdravstveni sustav Cleveland Clinica broji 6.728 kreveta te obuhvaća glavni kampus na površini od 173 hektara u središtu Clevelanda, 23 bolnice i 280 ambulantnih objekata, uključujući lokacije u sjeveroistočnom Ohiju, jugoistočnoj Floridi, Las Vegasu (Nevada), Torontu (Kanada), Abu Dhabiju (UAE) i Londonu (Engleska). 2024. godine zabilježeno je 15,7 milijuna ambulantnih pregleda, 333.000 bolničkih prijema i promatranja te 320.000 operacija i zahvata. Pacijenti su pristizali iz svih 50 američkih saveznih država i 112 zemalja svijeta. Više informacija dostupno je na clevelandclinic.org. Pratite više na platformi X: x.com/CleClinicNews. Vijesti i resursi dostupni su na newsroom.clevelandclinic.org.

O programu Cleveland Clinic Connected

Cleveland Clinic Connected je sveobuhvatan program koji članovima diljem svijeta omogućuje pristup stručnom znanju Cleveland Clinica s ciljem poboljšanja skrbi za pacijente, sigurnosti i ishoda liječenja u njihovim lokalnim ustanovama. Program prenosi desetljeća iskustva u liječenju pacijenata i vođenju zdravstvenih sustava u SAD-u i inozemstvu. Zahvaljujući znanju i stručnosti, Cleveland Clinic je jedinstveno pozicioniran za suradnju s različitim zdravstvenim sustavima diljem svijeta, uzimajući u obzir običaje i prioritete domaćih i internacionalnih partnera te integrirajući zajedničke najbolje prakse za podršku lokalnoj skrbi za pacijente. Članovi programa imaju pristup jedinstvenim obrazovnim i edukacijskim mogućnostima te marketinškoj podršci koja se oslanja na svjetski ugled Cleveland Clinica kao simbola izvrsnosti i vrhunske medicinske skrbi. Uz to, članovi programa imaju pristup najboljim praksama i protokolima koje su razvili stručnjaci Cleveland Clinica, i koji se primjenjuju u svim njenim ustanovama diljem svijeta. Kroz članstvo u programu, zdravstvene ustanove koriste stručnost kliničkih i operativnih eksperata iz zdravstvenog sustava kako bi unaprijedile skrb o pacijentima i istaknule se na tržištu. Više informacija dostupno je na https://my.clevelandclinic.org/professionals/connected

O Radiochirurgiji Zagreb

Osnovana 2016. godine, Radiochirurgia Zagreb postala je vodeća specijalna bolnica u Hrvatskoj za rano otkrivanje i liječenje raka, koristeći neke od najnaprednijih tehnologija u borbi protiv raka. Tim Radiochirurgije Zagreb posvećen je otkrivanju raka u najranijim fazama, kada su tretmani najučinkovitiji. Najmoderniji dijagnostički alati igraju ključnu ulogu u ranom prepoznavanju malignih bolesti i praćenju napredovanja bolesti. Radiochirurgia Zagreb godinama surađuje sa Siemens Healthineers na implementaciji naprednih dijagnostičkih metoda, planiranju liječenja i praćenju nakon terapije, kao i na inovativnim rješenjima koja se temelje na umjetnoj inteligenciji. Prošle godine, bolnica je postala referentni centar Siemens Healthineers — jedini takav centar u Europi koji integrira umjetnu inteligenciju u sve aspekte onkološke skrbi. Bolnica je nedavno predstavila Siemens Biograph Vision, jedan od najnaprednijih dijagnostičkih sustava na svijetu. On uključuje ultra HD PET MSCT Definition EDGE/DE MSCT, Fusion ultra HD PET 3T MR VIDA i inteligentni molekularni simulator za napredne radiokirurške zahvate i radioterapiju, omogućujući iznimno preciznu dijagnostiku i praćenje liječenja.

U srcu tehnologije bolnice nalaze se tri vrhunska uređaja za radiokirurške zahvate: linearni akcelerator Varian Edge, AI-podržani CyberKnife S7, koji se koristi prvenstveno za liječenje raka glave, toraksa i abdomena, Varian Ethos, koji kombinira dijagnostiku i adaptivno liječenje koristeći umjetnu inteligenciju. Bolnica ove uređaje ne smatra samo uređajima za radioterapiju, već i kirurškim instrumentima koji često zamjenjuju tradicionalne invazivne metode.

Ove godine, Siemens Healthineers odabrao je Radiochirurgiju Zagreb kao prvi globalni klinički centar za testiranje revolucionarnog photon-counting CT uređaja, Naeotom Alpha, za onkološku dijagnostiku i liječenje. Radiochirurgia Zagreb ponosna je na svoj inovativni pristup liječenju raka, redovito provodeći napredne procedure poput hibridnih kirurških tehnika i radiokirurških zahvata pod općom anestezijom. Danas bolnica zapošljava 90 medicinskih stručnjaka, od kojih su mnogi prepoznati kao lideri u svojim područjima. Bolnica se ponosi iznimnim rezultatima, osobito u liječenju lokalno uznapredovalog raka gušterače. U posljednjih pet godina, bolnica je liječila 340 takvih pacijenata, uključujući 120 onih s neoperabilnim slučajevima, postigavši stopu preživljavanja od 50 posto nakon dvije godine i 13 posto nakon četiri godine — što je globalno najduže zabilježeno za ovu vrstu raka.