Godina dana od tragedije trajekta Lastovo: Poginulima se odaje počast, olasit će se i brodske sirene

U teškoj nesreći trajekta Lastovo, koja se dogodila prije godinu dana u malološinjskoj luci, poginuli su Jadrolinijini pomorci - Boško Kostović, Marko Topić i Denis Šarić, danas im se odaje počast, a u spomen na njih u 15 sati će se brodskim sirenama oglasiti svi brodovi iz Jadrolinijine flote. U povodu godine dana od stradavanja trojice pomoraca, u holu upravne zgrade Jadrolinije jutros je održana molitva, a potom su predstavnici Jadrolinije u Malom Lošinju, na mjestu stradavanja, položili vijenac u more i odali počast poginulim kolegama.

U teškoj nesreći na rivi u Malom Lošinju, koja se dogodila lani, u nedjelju 11. kolovoza oko 15 sati, na pomorce je pala više tona teška rampa Jadrolinijinog broda Lastovo, poginula su tri, a jedan pomorac je teže ozlijeđen. Iz Jadrolinije ističu da je to nezapamćena tragedija, da su mislima uz obitelji stradalih pomoraca te da je 11. kolovoza posebno emotivan datum za sve djelatnike Jadrolinije. Naglašavaju kako je strateški cilj sadašnje Uprave unaprjeđenje sustava upravljanja sigurnošću, kako se takva tragedija više nikad ne bi ponovila.

Godinu dana od pogibije kolega obilježila su sva tri sindikata koja djeluju u Jadroliniji - Nezavisni sindikat pomoraca putničkih brodova Hrvatske, Sindikat pomoraca Hrvatske i Strukovni sindikat pomoraca Jadrolinije.

Iz Sindikata pomoraca Hrvatske u objavi na svojim stranicama ističu kako ta tragedija podsjeća na važnost sigurnosti, odgovornosti i brige za svakog pomorca i putnika, dodavši da je taj sindikat poduzeo sve korake kako bi oni koji su uistinu odgovorni za tu nesreću preuzeli odgovornost i odgovarali za svoje propuste.

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci u veljači je pokrenulo istragu u slučaju nesreće na trajektu Lastovo protiv 36-godišnjeg zapovjednika broda, 31-godišnjeg prvog časnika palube i 49-godišnjeg vođe palube zbog počinjenja teškog kažnjivog djela protiv opće sigurnosti.

Tereti ih se da su postupali protivno propisima o mjerama sigurnosti na brodu te protivno naučenim postupcima upravljanja brodom i protivno pravilima struke, 11. kolovoza 2024. godine, na trajektu privezanom na trajektnom pristaništu u Malom Lošinju. U veljači su, prije pokretanja istrage, objavljena dva neovisna izvješća o toj nesreći.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je izvješće o izvidima pomorskih prekršaja prilikom nesreće Lastova, u kojem se predlaže pokretanje prekršajnog postupka protiv Jadrolinije, bivšeg predsjednika uprave Davida Sopte i zapovjednika broda Gorana Đolonge. Prekršajne prijave bit će podnesene ako ne bude pokrenut kazneni postupak, što je u nadležnosti Državnog odvjetništva.

Zaključeno je da sustav upravljanja sigurnošću u Jadroliniji nije u cijelosti uspostavljen, a zapovjednik broda je prekršio odredbe poslovnika upravljanja sigurnošću, kojima se propisuju odgovornosti pojedinih članova posade u obavljanju operativnih zadaća vezanih uz sustav pramčane rampe. I Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu objavila je izvješće o nesreći i Jadroliniji dala 12, a Hrvatskom registru brodova tri sigurnosne preporuke.

Utvrđeno je da se nekontrolirani pad rampe dogodio dok se rampa nalazila podignuta u krajnjem gornjem položaju, pri čemu je hidraulički sustav podizanja i spuštanja bio isključen, a rampa neosigurana mehaničkim sredstvima. Članovi posade nisu bili u cijelosti upoznati s funkcionalnostima pramčane rampe i pripadajućeg hidrauličkog sustava.

Skupština Jadrolinije u veljači je jednoglasno opozvala tročlanu upravu Jadrolinije na čelu s Davidom Soptom, a Nadzorni odbor je imenovao je novu privremenu upravu pri čemu je Robert Blažinović imenovan za predsjednika, a Marija Zaputović Mavrinac i Marko Novaselić za članove uprave.