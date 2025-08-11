Naši Portali
ODLAZAK ISTINSKE GLAZBENE ZVIJEZDE

Plenković: Gabi Novak ostavila je neizbrisiv trag u povijesti hrvatske glazbe

Umrla je Gabi Novak
Duška Gerić Koren/Hina
11.08.2025.
u 15:06

"Svojim izvedbama i repertoarom osvajala je srca publike i postala uzor mnogima koji su došli nakon nje, a o njezinoj veličini svjedoči i niz osvojenih nagrada, među kojima je Porin za životno djelo" istaknuo je premijer u sućuti obitelji Gabi Novak.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je sućut u povodu smrti Gabi Novak istaknuvši da je bila istinska glazbena zvijezda koja je svojim izvedbama i repertoarom osvajala srca publike te ostavila neizbrisiv trag u povijesti hrvatske glazbe.

"S dubokom tugom primio sam vijest o odlasku velike dive hrvatske glazbe, neponovljive Gabi Novak. Njezine iznimne vokalne izvedbe, emotivne glazbene interpretacije i jedinstvena osobnost obilježile su dugogodišnju pjevačku karijeru u kojoj je superiorno vladala hrvatskom scenom, zajedno s Arsenom Dedićem, s kojim je osim obiteljskog dijelila i glazbeni put", istaknuo je premijer u poruci sućuti. Gabi Novak, dodao je, bila je istinska glazbena zvijezda koja je svojim pjesmama zauvijek obilježila naše, ali i živote mladih generacija u dolasku.

"Svojim izvedbama i repertoarom osvajala je srca publike i postala uzor mnogima koji su došli nakon nje, a o njezinoj veličini svjedoči i niz osvojenih nagrada, među kojima je Porin za životno djelo. Pamtit ćemo njen glas, ali i njenu osobnost, finoću, blagost i nježnost kojima je zračila. Ostavila je neizbrisiv trag u povijesti hrvatske glazbe koja takav gubitak nikada neće nadoknaditi", istaknuo je Plenković u sućuti obitelji Gabi Novak.
Arsena je upoznala na probi Zagrebfesta '59. Barem tako tvrdi Gabi...
Ključne riječi
Andrej Plenković gabi novak

