Pijan bez vozačke dozvole usmrtio biciklista (75) pa pokušao pobjeći

U srijedu, 8. studenog oko 16,20 sati, na raskrižju Sisačke ulice i Ulice 1. maja u Kutini, dogodila se prometna nesreća u kojoj je smrtno stradao biciklist.

Do nesreće je došlo kada je 29-godišnjak, bez položenog vozačkog ispita, neprilagođenom brzinom i pod utjecajem alkohola od 1,25 promila, upravljao automobilom kutinskih registracija. Dolaskom do raskrižja udario je u 75-godišnjeg biciklistu koji se nije zaustavio na mjestu gdje je to označeno prometnim znakom. Nakon prometne nesreće 29-godišnjak je pobjegao s mjesta događaja ne pruživši pomoć 75-godišnjaku.

Ubrzo je uhićen i doveden u službene prostorije nadležne policijske postaje. Obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku, a tijelo 75-godišnjaka je prevezeno u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija.



Vozač će zbog počinjenih kaznenih djela Nepružanje pomoći i Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke. U vremenu od 16,25 do 21,00 sati za sav promet na dionici Sisačke ulice u Kutini promet je bio zatvoren.

