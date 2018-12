Picula komentirao mogućnost kandidature za predsjednika države

Zastupnik SDP-a u Europskom parlamentu, Tonino Picula, gostovao je u u emisiji Intervju tjedna na HRT-a. Prokomentirao je svoja očekivanja na izborima za Europski parlament, ali i mogućnost kandidature za predsjednika države.

- Pretpostavljam da ću biti na listi za Europski parlament i to je ovog trenutka čemu se najviše posvećujem. Ne bježim od mogućnosti, ako stranka tako odluči, da se kandidiram za neke druge funkcije koje proizlaze iz moje pozicije kao člana SDP-a. Ako ću se kandidirati za neke druge funkcije to bi volio napraviti kao predstavnik SDP-a, ali o tome treba obaviti posebne rasprave u stranci i treba vidjeti kako će cijela stvar sa strankom ići - rekao je Picula, to dodao da ostaje u SDP-u.

Na pitanje što bi za SDP bilo najbolje, imati svog predsjedničkog kandidata, podržati nekog trećeg ili podržati Zorana Milanovića, Picula je rekao da smatra da SDP treba imati svog kandidata. Na upit bi li Milanović bio dobro rješenje rekao je da to prepušta odluci nekih koji smatraju da bivši predsjednik SDP-a u politici nije rekao svoju posljednju riječ.

Picula se osvrnuo i na rejting SDP-a koji je u padu. - To nisu dobre vijesti za SDP. Pravo je pitanje hoće li anketni rezultat stimulirati vodstvo, pa i članove da ozbiljno shvate da je vrijeme da pred građanima Hrvatske moramo biti uvjerljivi, odnosno da pokušamo povratiti političko povjerenje koje smo ranije uživali. Problem je ukoliko ne uspijemo animirati novu generaciju koja se preko SDP-a želi baviti politikom, tada će svaki odlazak biti način da se oduzme snaga SDP-u što nije dobro - rekao je Picula.

