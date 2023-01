Petrol od sutra cijene goriva usklađuje s ostalim crpkama

Cijene goriva na Petrolu i Croduxu od sutra će biti usklađene s cijenama na ostalim benzinskim postajama, potvrđeno je za Večernji list, pa će tako njihove cijene ponovno biti usklađene s ostalima jer će se trošarine obračunavati sukladno novoj uredbi. Kako smo ranije pisali, iz Državnog inspektorata rekli su kako je inspekcijski nadzor tržišne inspekcije Državnog inspektorata u tijeku te da će nalaze objaviti kad budu gotovi.

Inače, državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić izjavio je da će od sutra cijene motornih goriva biti nešto više, a da su marže vraćene na lipanjskih 75 lipa preračunato u eure te da je izmijenjena i uredba o trošarinama na energente, što trebaju poštovati Petrol i Crodux.

U odnosu na dosadašnji režim, marža je na dizelsko i benzinsko gorivo, za energetske subjekte, vraćena na razinu iz lipnja 2022. od 75 lipa, preračunato u eure. Do sada je ta marža na benzin i dizel bila 65 lipa.

- Uredba je donesena na sjednici Vlade prošli tjedan na kojoj se fiksirala cijena trošarine na 3,86 kuna, a svakih 15 dana ide uredba koja tu trošarinu onda spušta. Dosad se događalo da u slučaju tog prijelaznog razdoblja od dan ili dva distributeri nisu podizali tu cijenu. U ovom slučaju Petrol je to napravio, a mi nismo baš presretni što su to napravili, ostali nisu. Od sutra jasno moraju vratiti cijene. Ovakva prijelazna razdoblja moraju se dogoditi svakih 90 dana jer mi prema Zakonu moramo dati tu pauzu od jedan dan - objasnio je danas ranije državni tajnik Ivo Milatić, a na pitanje znači li to da je Petrol iskoristio rupu u zakonu, odgovorio je:

- Oni su tako zaključili, ali jasno da ćemo voditi računa da inspekcijske službe paze na to kako se određuju cijene, da ne bi bilo nekakvih anomalija - objasnio je.