Inspektorat krenuo u provjeru zakonitosti postupka Petrola i Croduxa zbog više cijene goriva

Nakon što je Petrol na Novu godinu iznenadio kupce na svojim benzinskim postajama višim cijenama od ostalih distributera, Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rekao je da Vlada nije sretna što Petrol i Crodux, koji je slovenski distributer preuzeo lani, nisu pričekali odluku Vlade o cijenama goriva.

– Ovo je prvi put da je netko od distributera to napravio. Od sutra moraju imati cijene koje je propisala Vlada, a koje će imati svi distributeri. Ako to ne učine, to onda sigurno neće biti u skladu sa zakonom – kazao je danas Milatić ne želeći prejudicirati je li potez Petrola i Croduxa bio u skladu sa zakonom, već će prepustiti da to utvrde Porezna uprava i Državni inspektorat.

Iz Državnog inspektorata rekli su nam kako je inspekcijski nadzor tržišne inspekcije Državnog inspektorata u tijeku.

- Po okončanju inspekcijskog nadzora izvijestit ćemo Vas o utvrđenom - kazali su nam u Državnom inspektoratu.

Milatić je podsjetio i da je način formiranja cijena temeljen na Zakonu o tržištu nafte i naftnih derivata te ga Vlada i primjenjuje.

– Taj se period mora dogoditi svakih 90 dana zbog Zakona o nafti i naftnim derivatima kada mi moramo dati pauzu od jedan dan. Jasno, ovdje se išlo na to da se temeljna uredba donese na iznos koji je stvaran, a da se svakih 15 dana spušta kako bi cijena goriva zapravo bila niža za dvije do dvije i pol kune – objasnio je Milatić.

Marže vraćene na 75 lipa

Napominje da će se ubuduće voditi računa na koji način se određuju cijene, u što će se uključiti i Državni inspektorat i Porezna uprava kako ne bi dolazilo do anomalija koje ne idu u prilog tome da se cijena za građanstvo drži na zacrtanom nivou, a da se na poduzetništvo smanjuje inflatorni pritisak. Komentirajući nove cijene goriva, rekao je kako su marže vraćene na razinu na kojoj su bile u lipnju prošle godine, odnosno 75 lipa, preračunato u eure. Očito je da je Petrol s Croduxom iskoristio priliku da barem na jedan dan formira svoje cijene goriva na svojim benzinskim postajama, a i sam je Milatić bio upitan je li to nastavak situacije koja je započela krajem prošle godine.

U srijedu posljednjeg tjedna 2022., podsjetimo, Petrol i Crodux na jedan su sat zatvorili svoje benzinske postaje prosvjedujući protiv Vladina reguliranja cijena koje im onemogućuje da posluju prema planu, odnosno zbog kojih imaju gubitke te najavljujući i tužbu zbog gubitka koji broji, kako navode, 45,6 milijuna eura u prošloj godini. Vodeći hrvatski pravni stručnjaci nakon te najave za Večernji list procijenili su Petrolove šanse da dobije takvu tužbu kao jako male, a javnost je takav potez, kakav slovenska tvrtka nije poduzela i u Sloveniji, prihvatila vrlo negativno pa je jedna tvrtka, Tim Kabel, najavila i prekid suradnje. I ovaj najnoviji potez prvog dana Nove godine u javnosti je percipiran kao nastavak tog, kako neki kažu, 'rata' Petrola s hrvatskom Vladom.

– Ne vidim nikakav rat, svatko odgovara vlasniku, mi odgovaramo državi, odnosno građanima. Oni dioničarima. Mi ćemo štititi građane i gospodarstvo. Vidjet ćemo čija će biti zadnja – rekao je Milatić. Sam Petrol danas je objavio priopćenje u kojem pojašnjava zbog čega je formirao vlastite, više cijene.

– Petrol i Crodux formirali su maloprodajne cijene na svojim benzinskim postajama počevši od 1. 1. 2023. godine u 00.01 sati primjenjujući odredbe Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju te Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, a maloprodajne cijene konvertirane su u euro sukladno smjernicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Tako formirane maloprodajne cijene ostaju na snazi do promjene ili opoziva gore navedenih zakonskih propisa koje je donijela Vlada RH – naveli su upućujući kako nije teško prepoznati da se radi o iznosima trošarina koje su bile na snazi prije uvođenja regulacije cijena naftnih derivata i koje je Vlada RH naknadno smanjivala u nekoliko navrata.

Formula za računanje cijena

U priopćenju s telefonske sjednice Vlade na kojoj je donesena odluka o novim cijenama goriva objašnjeno je da se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, s ograničenom maržom od 0,0995 eura (0,75 kuna) po litri dizelskog i benzinskog goriva te 0,0531 euro (0,40 kuna) po litri plavog dizela, 0,8229 eura (6,20 kuna) po kilogramu smjese propan – butan za boce, odnosno 0,03716 eura (2,80 kuna) po kilogramu za velike spremnike. U odnosu na dosadašnji režim marža je na dizelsko i benzinsko gorivo za energetske subjekte vraćena na razinu iz lipnja 2022., stoji u priopćenju. Navode se i sadašnji iznosi trošarina, one su 406 eura/1000 l za bezolovni motorni benzin, 353 eura/1000 l za dizelsko gorivo, 21 euro/1000 l za loživo ulje, odnosno snižene su za period do 31. siječnja. Od sutra litra benzinskog goriva stoji 1,33 eura, odnosno 0,05 eura više, litra dizela 1,47 eura, odnosno 0,03 eura više.

VIDEO Ivo Milatić dao je izjavu o novim cijenama goriva