Pet godina šutnje: Osuđena dvojica ubojica malteške novinarke, ima previše otvorenih pitanja

Bilo je to uobičajeno malteško poslijepodne. Jedan od onih lijepih, toplih dana, tipičnih za kasno ljeto, sunčani dan, uokviren poetskom ljepotom plavog neba. Bilo je to točno prije pet godina. Objavila je blog, krenula iz dnevne sobe, uzela je ključeve, izišla iz kuće, ušla u auto, vozila nekoliko metara i onda se to dogodilo. Eksplozija je odjeknula cijelim otokom i protutnjala daleko izvan okvira najluđe mašte. Istraživačka novinarka Daphne Caruana Galizia ubijena je, no priča o njoj i dalje živi.

Možda je to bila njena posljednja objava na blogu, ali sigurno nije bila i njena posljednja riječ. Tadašnji malteški socijalistički premijer i dva njegova ministra morali su zbog nje podnijeti ostavku. Tog kobnog dana, rana se otvorila; ogromna rana u kolektivnoj podsvijesti Malte. Tijekom vladavine Socijalista na Malti se pojavio strukturalni problem vladavine prava za Europu.

Odgađanje pravde je uskraćivanje pravde

Pet dugih godina njena obitelj i prijatelji, Malta i Europa, čekaju na odgovore. Dosad su dvojica ubojica osuđeni. Suđenja ostalim osumnjičenima i navodnom nalogodavcu još uvijek su usporavana nebrojenim pokušajima brisanja tragova.

Pet godina kasnije, ne znamo puno više o istrazi umiješanosti malteških političara u ubojstvo. Nije nam poznato je li malteška policija oduzela mobitel i računalo zamjeniku šefa malteške policije koji je navodno prosljeđivao informacije o ubojstvu samom navodnom ubojici.

Unatoč političkom pokriću koje su Socijalisti u Europskom parlamentu dali malteškoj vladi, još uvijek ima previše otvorenih pitanja. Tišina je zaglušujuća. Istina i pravda na Malti i dalje su blokirane, a direktno ometanje pravde je sustavno. Tu se pojavljuje i teško pitanje nekažnjivosti na najvišim razinama.

Tijekom godina Daphne Caruana Galizia iznijela je na svjetlo dana gomilu dokaza o korupciji povezanim s bivšim malteškim socijalističkim premijerom Josephom Muscatom, njegovim šefom kabineta Keithom Schembrijem i njegovim ministrom Konradom Mizzijem. Pa ipak, čini se da i dalje rade svoj posao kao da se ništa nije dogodilo. Zašto nije bilo niti jednog sudskog procesa?

Govorila je istinu vlastima. Bila je neustrašiva i danas znamo da je ubijena zbog svog istraživačkog rada o korupciji malteške vlade.

Kada će Malta riješiti pitanje nekažnjivosti?

Prije više od godinu dana neovisna istraga na Malti utvrdila je da je sama država Malta odgovorna za ubojstvo ove novinarke. Država koja je proglašena odgovornom za atentat na neovisnu novinarku, po definiciji, ozbiljno krši vladavinu prava, što je jedna od vrijednosti sadržanih u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji.

Ne samo da nije preuzela odgovornost, Malta nije ništa poduzela kako bi provela preporuke istrage. Kako možemo ovo ignorirati? Nije li i Malta članica Europske unije?

A što je sa Socijalistima u Europskom parlamentu? Zar oni nemaju svoju ulogu? Jesu li zadovoljni s Malteškom socijalističkom strankom u svojoj sredini? Posljednji put kad je čelnica europski Socijalista Iratxe Gárcia Pérez putovala na Maltu, nije spomenula Daphne Caruana Galizia dok je stajala pokraj premijera Abela. Što je sa socijalističkim europskim povjerenikom Fransom Timmermansom? Kada je on posljednji put govorio o ovome?

Klub Europske pučke stranke (EPP) ostaje uporan u svojoj potrazi za pravdom za Daphne i okončanjem nekažnjivosti na Malti jednom zauvijek. Zato ćemo i ubuduće stavljati ovo pitanje na dnevni red Europskog parlamenta, kao i sljedeći tjedan, koliko god to bude bilo potrebno, kako bismo se izborili za pravdu za Daphne.