Pernar je otkrio tko je pokušao atentat na njega. Poručio je da su Bujanec i on istražili stvar

Subota 7. 10. 2023.

Trebao je to biti sasvim običan dan u životu revolucionara, jedriličara u pokušaju, plejboja u još tragičnijem pokušaju. Brižnog oca s naglašenim osjećajem za plaćanje alimentacije, veleeksperta na području zaštite ljudskih prava afričkih mališana u političke svrhe, počasnog doktora pravnih znanosti na mladom sveučilištu u Zambiji, Ivana Pernara. Probudio se, pregledao portale, obukao majicu s prekriženim likom gradonačelnika Tomice, izišao i krenuo tražiti medijsku pažnju na gradskim ulicama. Prvu grupu novinara i snimatelja uočio je na Trgu bana Jelačića i, taman kada je naceren krenuo privlačiti pažnju, dogodio se trenutak koji nikada neće zaboraviti. Starija gospođa koja je nosila transparent protiv simpatičnih molitelja opaučila ga je njime i urliknula da ga treba razbiti, čime mu je osigurala barem dva gostovanja u "Bujici"!

Nedjelja 8. 10. 2023.

Nakon atentata na narodnog tribuna Pernara u cijelom Zagrebu pojačane su mjere sigurnosti, a policija čuva i Pernara i gradonačelnika, ali i teroristicu koja je ispunila najveći Ivanov san. Konačno je dobio batine, a kako će to iskoristiti, tek ćete vidjeti. Oko Pernarove rezidencije okupilo se mnoštvo građana. Mnogi mole sa svijećama u rukama i povremeno tiho poju domoljubne pjesme. Pernar im se obratio s balkona izazvavši oduševljenje i klicanje kada je kriknuo da je atentat na njega pucanj u Hrvatsku i da samo naivni misle da ga je teroristica udarila samoinicijativno. Poručio je da su Bujanec i on istražili stvar i da je otkriveno da se gospođa cijepila tri puta te da iza svega stoje masoni i iluminati: Je li slučajno da je baš u vrijeme kada je teroristica digla ruku na mene na modrom nebu iznad Zagreba uočen avion koji je izbacivao chemtrailse. Kada je to čuo, Toni Cetinski navodno se rasplakao.

Ponedjeljak 9. 10. 2023.

Ima posla tko hoće raditi. Evo, u HNK u Rijeci, koji vodi Marin Blažević, najbolji frend Plenkijeve Nine raspisao je natječaj za inspicijenta masera. Normalno, odmah se umjetnička neradnička uhljebnička žgadija digla na noge uskliknuvši kako je nevjerojatno i degradirajuće za kazališnu umjetnost da osoba koja kontrolira pravilnost i točnost svih izvedbi u teatru nakon posla masira leđa, noge i gluteus maximuse balerinama i baletanima. Stvarnost ih je odmah demantirala, jer je pronađen pravi čovjek za tu zahtjevnu dužnost. Riječ je o Nebojši Perunoviću Panchi, velikom zaljubljeniku u umjetnost i fizioterapeutu kojeg se zagrebačka elita sjeća sa sjetom. Panchi je rekao da je on oduvijek radio dva posla i da je Blaževiću predložio ideju kako da zaposli neke od balerina nakon radnog vremena.

Utorak 10.10. 2023.

Vijest da je diljem Crne Gore osvanula gomila reklamnih panoa s likovima Ruđera Boškovića i Baltazara Bogišića, koji su proglašeni Srbima, jer na panoima stoji natpis "Ponosni na svoje srpsko", šokirala je sve što hrvatski diše od Irana, preko Boke do Zagreba. Ovo ponovno velikosrpsko posezanje za našim velikanima nikoga u Hrvatskoj ne iznenađuje jer oni desetljećima svojataju cijelu dubrovačku književnost i mnoge naše velikane, poput Iva Vojnovića i Marina Držića. Kako je krenulo, još će ti velikosrpski mitomani i Nikolu Teslu proglasiti Srbinom!

Srijeda 11.11. 2023.

Kakva drama između dva ratna druga, dva stupa obrane Slavonije, Vladimira i Branimira. Nakon što je Vladimir 2006. na presici u Osijeku poručio da će Branimiru odsjeći oba krila, Branimir mu je ovih dana preko Fejsa poručio kako će Sovu potpuno operušati. U tome su znalci prepoznali poruku Vladimiru, jer mu je to navodno bio nadimak uoči stvaranja neovisne nam Hrvatske. Vladimir tvrdi da mu je nedavno prišao nekakav riječki fiškal i prenio Branimirove prijetnje smrću. Policija je večeras Branimira lišila slobode i počela istragu. Iako Branimir tvrdi da se šalio, policija je u njegovu stanu pronašla veće količine kiseline za akumulatore i selotejpa.

Četvrtak 12.10. 2023.

Drama u Osijeku. Naši na Pampasu istrčaše suprotiv Turkom i kada svi očekivaše laganu pobjedu naše nogometne konjice, zli Osmanlije sasjekoše nas i odnesoše sva tri boda. Međutim, prava drama odvijala se nakon utakmice kada su u našu svlačionicu upali specijalci, koji su na iznenađenje svih pendrekom nasrnuli na Livija, bacili ga na pod, stavili mu lisice i odvukli ga u maricu. Svjedoci kažu da je pri tome ozlijeđena naša Koli, koja je sa Zlatkom i njenim sinom Lukicom pokušala spasiti Livija, ali milosti nije bilo. A onda je pravi šok nastao kada su u postaji Liviju rekli da ga DORH tereti za nacionalnu izdaju i da ga se sumnjiči da je namjerno poklonio gol agresorima s Bospora. Janjičar Livi Hadži Livaković na to je samo okrenuo glavu te rekao da se ne brine i da će sultan njega spasiti.

Petak 13.10. 2023.

Hrvatska danima prati herojske izvještaje ratnog reportera, šibenskog galeba i bonvivana Petra Vlahova, koji izvještava iz nove runde izraelsko-palestinske tragedije. Kada se pronijela vijest da je Peri dok je iskakao iz automobila tijekom izraelskog granatiranja u blizini u cijeloj toj gužvi nestalo sedam putnih torbi s osnovnim higijenskim potrepštinama i nešto malo garderobe, Hrvatska je zadrhtala. Krenulo je odmah i prikupljanje pomoći za našeg Peru. Netko je dao Bossovu majicu, netko Guccijeve hlače, a netko Armanijev šljem i do sutra je Hrvoje Zovko iz HND-a već u helikopter HV-a ukrcao sve što Vlahovu treba. Vosak za depilaciju, turpijice za nokte, losion za samotamnjenje, boje za kosu, veće količine maskare i puno markirane robe krenuli su za Jeruzalem, gdje ih Pero očekuje.

