Pedofil iz Rijeke osuđen na osam godina zatvora

Osam godina zatvora dobio je zbog pedofilije bivši voditelj Zdruga katoličkih skauta Riječke nadbiskupije. Nepravomoćna je to presuda riječkog županijskog suda gdje se 26-godišnjaka teretilo za više od 30 kaznenih djela. Među njima je spolna zloporaba djeteta mlađeg od 15 godina, zadovoljenje pohote nad djetetom, iskorištavanje djece za pornografiju i pornografske predstave te upoznavanje djece s pornografijom.

Sud mu je odredio i doživotnu zabranu obavljanja dužnosti i poslova u kojima bi došao u kontakt s djecom. Osuđeni pedofil ima pravo žalbe, piše Novi list.

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je u listopadu 2021. godine optužnicu protiv muškarca rođenog 1997. godine zbog počinjenih kaznenih djela spolne zloporabe djeteta mlađeg od petnaest godina i kaznenog djela zadovoljenja pohote pred djetetom mlađim od petnaest godina. Stavljalo mu se na teret da je od veljače 2021. do lipnja 2021. godine počinio ta djela na štetu maloljetnice (2008.) na području jedne općine u Primorsko-goranskoj županiji. U istražnom zatvoru završio je u kolovozu iste godine. Ranije je bio uhićen u travnju iste godine i to zbog dječje pornografije. Utvrđeno je tada da je od 13. listopada 2020. do 15. travnja 2021. godine preko interneta pristupao sadržajima dječje pornografije te ih pohranjivao i dijelio u više navrata preko više različitih mobilnih aplikacija, piše Novi list.

