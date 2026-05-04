HTZ

Za 229 projekata lokalnih turističkih zajednica odobreno gotovo 4,3 milijuna eura

VL
Autor
Promo
04.05.2026.
u 10:12

Održana je 5. sjednica Turističkog vijeća HTZ-a na kojoj je usvojena Odluka o odabiru projekata lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2026. godini, prema kojoj je za ukupno 229 projekata odobren iznos od gotovo 4,3 milijuna eura. Riječ je o sredstvima iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, a koja se koriste za financiranje razvojnih projekata i kreiranja novih turističkih programa vezanih uz razvoj turističkih proizvoda, komunikaciju i oglašavanje, destinacijski menadžment te za projekte koji se realiziraju sredstvima iz EU fondova.

Također, na sjednici je, nakon provedenog javnog natječaja, usvojena Odluka o angažmanu produkcijske kuće Bunker d.o.o. za usluge snimanja i izrade novog promotivnog image videa hrvatskog turizma. Podsjetimo, promotivni video „Ambasadori hrvatskog turizma“, u kojem glavnu ulogu imaju poznati hrvatski sportaši, glumci i umjetnici, osvojio je brojne i prestižne međunarodne nagrade, kao što je glavna nagrada Travel Video Awards u kategoriji „Best Video by a Tourism Organization“, Fitur Grand Prix za najbolji promotivni video u konkurenciji 58 radova iz 11 zemalja i dr.

Dodatno, na današnjoj je sjednici Turističko vijeće jednoglasno potvrdilo Odluku o statusu suradnje s Hrvatskim skijaškim savezom, a kojom se do daljnjega obustavlja marketinška suradnja s Hrvatskim skijaškim savezom i raskida postojeći Ugovor o marketinškoj suradnji radi nanošenja reputacijske štete od strane partnera, o čemu je Hrvatski skijaški savez pisano obaviješten. 

