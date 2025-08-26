Naši Portali
VRIJEDE TJEDAN DANA

Ovo su nove cijene goriva: Pogledajte gdje su benzin i dizel najjeftiniji, a gdje najskuplji

Šibenik: Od danas skuplje gorivo
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Vecernji.hr
26.08.2025.
u 10:46

Početna cijena Eurosupera 95 je 1,43 eura po litri, a eurodizela 10 centi manje

Od srpnja ove godine, Vlada RH prestala je s reguliranjem najviše maloprodajne cijene goriva. Naftne kompanije mogu slobodno kreirati cijene, a iz Vlade su naveli da će pratiti i nadzirati cijene koje postave benzinske pumpe u Hrvatskoj.

Od prestanka Vladine regulacije, naftne kompanije ažuriraju cijene jednom tjedno (utorkom), a iduće cijene, koje je pripremio portal Nafta.hr, vrijede od 26. kolovoza do 1. rujna. 

Cijena Eurosupera 95 kreće se od 1,43 eura po litri do 1,55 za premium. Eurodizelu je početna cijena 1,33 eura, dok je onaj skuplji, odnosno premium od 1,44 eura po litri.  

Foto: Screenshot nafta.hr

Foto: Screenshot nafta.hr

Foto: Screenshot nafta.hr

Foto: Screenshot nafta.hr

Foto: Screenshot nafta.hr

Foto: Screenshot nafta.hr

Komentara 3

PB
pb1520
13:08 26.08.2025.

Vau, kakva konkurencija! Ili oligopol?

Avatar kozorog
kozorog
14:21 26.08.2025.

ukratko, lukoil ima najjeftinije gorivo. mi ne želimo financirati ruse, i molimo, pače tražimo, da mu se zabrani rad u hrvatskoj. mi želimo chevronove benzinske pumpe, i benzin po najmanje 2 eura za litru.

