Ovo su nove cijene goriva: Pogledajte gdje su benzin i dizel najjeftiniji, a gdje najskuplji

Od srpnja ove godine, Vlada RH prestala je s reguliranjem najviše maloprodajne cijene goriva. Naftne kompanije mogu slobodno kreirati cijene, a iz Vlade su naveli da će pratiti i nadzirati cijene koje postave benzinske pumpe u Hrvatskoj.
Od prestanka Vladine regulacije, naftne kompanije ažuriraju cijene jednom tjedno (utorkom), a iduće cijene, koje je pripremio portal Nafta.hr, vrijede od 26. kolovoza do 1. rujna.
Cijena Eurosupera 95 kreće se od 1,43 eura po litri do 1,55 za premium. Eurodizelu je početna cijena 1,33 eura, dok je onaj skuplji, odnosno premium od 1,44 eura po litri.
