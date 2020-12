Kako će se slaviti Božić diljem Europe? Ovo su mjere koje su europske vlade donijele

Europske vlade uoči Božića pokušavaju postići ravnotežu između restriktivnih mjera u borbi protiv koronavirusa i omogućavanja državljanima da proslave blagdane uz obitelji i prijatelje. U nastavku donosimo pregled mjera za koje su se europski lideri odlučili uoči Božića.

Švedska

Ministar unutarnjih poslova Mikael Damberg je 21. prosinca najavio da će Švedska na mjesec dana zatvoriti granicu od ponoći tog dana, strahujući da bi stroge restriktivne mjere u susjednoj državi mogle primorati Dance da kupovinu obave u Švedskoj.

Irska

Dublin do 6. siječnja dopušta sastajanje stanovnika iz najviše tri kućanstva, a do tog datuma bit će ukinuta zabrana putovanja unutar države. Restorani, pabovi koji poslužuju hranu i neke trgovine bit će zatvoreni od Badnjaka.

Velika Britanija

Stanovnici Engleske koji su u najpogođenijim područjima u vrijeme Božića neće se smjeti uopće međusobno viđati. Drugima će to biti dopušteno, ali samo na sam dan Božića. U Walesu je dopušteno okupljanje najviše dva kućanstva. Škotska je zabranila putovanje u druge dijelove Ujedinjenog Kraljevstva.

Italija

Italija će biti pod strogim restriktivnim mjerama cijele zimske praznike. Trgovine s potrepštinama koje nisu esencijalne bit će zatvorene između 24. i 27. prosinca, od 31. prosinca do 3. siječnja, te 5. i 6. siječnja. Stanovnicima se putovanje dopušta samo zbog posla, zdravlja ili iz hitnih razloga.

Misa pape Franje za Badnjak počet će dva sata ranije, a prisustvovat će joj ograničen broj ljudi.

Poljska

Škole, restorani, sportski centri, hoteli, skijališta i trgovački centri bit će zatvoreni od 28. prosinca do 17. siječnja. Za Silvestrovo će biti uveden policijski sat, od 19 sati do 6 ujutro idućeg dana.

Švicarska

Restorani, sportski i rekreacijski centri zatvoreni su na mjesec dana od 22. prosinca, a trgovine rade ograničenim kapacitetom.

Portugal

Portugal je 24. i 25. prosinca pomaknuo noćni policijski sat s 23 sata na 2 u noći, ne ograničavajući koliko se ljudi smije okupiti za Božić. Policijski sat za novu godinu trajat će od 23 sata.

Španjolska

Ublažava se policijski sat, a za Božić i Novu godinu smije se okupiti do 10 ljudi. Putovanje između regija je između 23. prosinca i 6. siječnja ograničeno za posjet obiteljima i bliskim prijateljima, osim ako regije odluče postrožiti mjere.

Bugarska

Srednje škole, trgovački centri, teretane i restorani su zatvoreni, a grupni turistički posjeti zabranjeni su do 31. siječnja. Hoteli i restorani su otvoreni 22. prosinca, no smiju raditi s pola kapaciteta te najviše do 22 sata.

Nizozemska

Uvedeno je potpuno zatvaranje u trajanju od pet tjedana. Okupljanja su ograničena na dvoje ljudi, osim u tri dana oko Božića kad je dopuštena jedna osoba više.

Češka

Restorani, hoteli i sportski centri zatvoreni su od 18. prosinca, a uvest će se i policijski sat od 23 sata.

Njemačka

Od 16. prosinca do najmanje 10. siječnja dopušten je rad samo trgovinama s ključnim potrepštinama. Privatna okupljanja ograničena su na petero ljudi iz dva kućanstva, osim za Božić kad će se smjeti okupiti do 10 ljudi, ne računajući djecu.

Grčka

Frizerski saloni i knjižare otvorit će se tijekom Božića, a ostale restriktivne mjere ostaju na snazi do 7. siječnja. Crkve će se otvoriti za mise 25. prosinca i 6. siječnja, no s ograničenim brojem vjernika.

Francuska

Ukinuta je zabrana izlaska iz kuće, a uvodi se policijski sat preko noći koji neće biti na snazi za Badnjak.

Mađarska

Otkazane su novogodišnje proslave, a restriktivne mjere će biti na snazi do 11. siječnja.

Norveška

Norvežani smiju pozvati do 10 gostiju za Božić i Novu godinu.

Belgija

Kućanstva će za Božić smjeti pozvati još samo jednu osobu. Osobe koje žive same smiju primiti još dvoje ljudi. Za Novu godinu je zabranjen vatromet.

