Ovo je superširitelj koronavirusa u Europi: 'Pokupio' ga u Singapuru pa otišao na skijanje

Britanac Steve Walsh (53) prvi je superširitelj koronavirusa u Europi.

Superširiteljem se, naime, smatra osoba koja uspije zaraziti znatno veći broj ljudi nego što se očekuje od određene bolesti, a 53-godišnjak je zarazio čak 11 osoba.

On se sada potpuno oporavio od bolesti, piše BBC.

Steve Walsh, who remains in an isolation unit in hospital, says his thoughts are with others who have contracted the virus. https://t.co/OgiVyF4bTV