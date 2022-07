Ovo je novi simbol europske Hrvatske koja nema vremena za tuđe frustracije

Svaka država ima neka mjesta prema kojima gaji osjećaj posebnog pijeteta i ponosa, arhitektonska zdanja, spomenike i simbole koji na poseban način predstavljaju dotičnu naciju, njezinu povijest, uspjehe, snagu inovativnosti i kreativnosti. Tako je svojedobno izabrano i 50 domoljubnih mjesta "koje svaki Amerikanac mora vidjeti".



Među njima su, među ostalim, nacionalno groblje Arlington u Virginiji, Bijela kuća i Capitol Hill te Jefferson i Lincoln memorijalni centri u Washingtonu, Dom neovisnosti u Philadelphiji, Kip slobode u New Yorku, luka Pearl Harbor na Havajima… Ondje su i svemirski centar Houston, vojna akademija West Point, neboder Empire State Building u New Yorku, most Golden Gate pokraj San Francisca te brana Hoover u Nevadi. Riječ je o mjestima i zdanjima na koje su Amerikanci posebno ponosni, bilo da ih podsjećaju na svijetle trenutke njihove povijesti, bilo da govore o snazi i dometima američkog gospodarstva, tehnologije i razvoja.