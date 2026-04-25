DOBRA PRILIKA

Ovaj hrvatski grad daje do 25.000 eura: Evo tko može dobiti novac za stan ili kuću

Duga Resa: Dimnjačari na redovnom održavanju dimnjaka
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
VL
Autor
Hina
25.04.2026.
u 12:26

Grad je raspisao 257.000 eura vrijedan javni poziv, na koji za dobivanje bespovratnih sredstva, zahtjev mogu podnijeti hrvatski državljani, kao i strani državljani s reguliranim boravištem, a koji se namjeravaju trajno nastaniti na području grada

Duga Resa priključila se krugu gradova i općina koje nastoje svojim mladima (do 40 godina starosti), u ovom slučaju samcima i mladim obiteljima, financijski  olakšati rješavanje stambenog pitanja. Za tu namjenu Grad je raspisao 257.000 eura vrijedan javni poziv, na koji za dobivanje bespovratnih sredstva, zahtjev mogu podnijeti hrvatski državljani, kao i strani državljani s reguliranim boravištem, a koji se namjeravaju trajno nastaniti na području Duge Rese. Uvjet je da podnositelj zahtjeva, njegov bračni i izvanbračni partner, životni ili neformalni životni partner te njihova djeca nisu vlasnici odnosno suvlasnici neke druge nekretnine, niti zaštićeni najmoprimci na području Hrvatske te da barem jedan od partnera ima stalan posao.

Duga Resa, grad s oko 10 tisuća stanovnika, oko sat vožnje udaljen od Zagreba, svojim samcima i mladim obiteljima nudi tri mjere: sufinanciranje kupnje obiteljske kuće, odnosno stana, sufinanciranje rekonstrukcije obiteljskih kuća kojima se osigurava nova stambena jedinica te izgradnje obiteljske kuće. Za prvu mjeru predvidjela je dodjelu do sedam potpora, do 20.000 eura za svaku, odnosno ukupno do 140. 000 eura. Do dvije potpore u iznosu do 18. 000 eura,  ukupno do 36. 000 eura spremna je dodijeliti za rekonstrukciju postojeće obiteljske kuće, odnosno njenu dogradnju ili nadogradnju. Samac ili mlada obitelj koja gradi obiteljsku kuću na području Duge Rese bespovratno može dobiti do 25. 000 eura. Grad je predvidio dodjelu do tri potpore za tu svrhu, ukupno 75.000 eura.

Zainteresirani svoje zahtjeve Gradu Dugoj Resi mogu podnijeti do sredine svibnja.
