Otvoren obnovljeni Institut za antropologiju

Autor
Zoran Vitas
25.04.2026.
u 11:06

U obnovi je uređen i laboratorijski dio s doista najmodernijim uređajima na kojima će se raditi nova istraživanja s područja antropologije, vrlo plodne znanosti u nas

U Zagrebu je jučer otvoren obnovljeni Institut za antropologiju, a događaju su nazočili brojni uzvanici, među njima utemeljitelj i prvi ravnatelj Instituta akademik Pavao Rudan, nekadašnji ministar znanosti i obrazovanja Dragan Primorac, predsjednik Upravnog vijeća prof. Stipan Janković te sadašnji ravnatelj Instituta Damir Marjanović. Okupljene su u prostorijama Instituta pozdravili i Tonči Glavinić, izaslanik premijera i državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, te uime ministra znanosti obrazovanja i mladih Radovana Fuchsa državni tajnik Nikola Mrvac. Akademik Rudan potanko je opisao kako je Institut nastao u neraskidivoj vezi s njegovom bogatom znanstvenom karijerom te je izrazio zadovoljstvo učinjenim kao i sadašnjim vođenjem Instituta koji doista jest ostao vrhunska znanstvena institucija i na međunarodnoj razini.

Institut za antropologiju
1/10

Podsjetio je i da je za sadašnje prostore Instituta zaslužan upravo Dragan Primorac, za čijeg je mandata kao ministra zgrada otkupljena za potrebe Instituta koji i danas ondje funkcionira, ali je trebao konstrukcijsku obnovu nakon velikoga zagrebačkog potresa. Dragan Primorac, koji je i otvorio nove prostore Instituta 2007. godine, nakon što je institucija u više navrata mijenjala lokaciju u glavnom gradu, istaknuo je svoju povezanost s Institutom i znanosti antropologije te njezinu srodnost sa znanostima kojima se sam bavi, poput forenzike ili genetike. Ravnatelj Instituta Damir Marjanović istaknuo je vrlo uspješne četiri godine otkako je na čelu instituta, koje su urodile nizom objavljenih znanstvenih radova i povlačenjem novca za brojne projekte. U taj se napor ubraja i opremanje laboratorija doista modernim uređajima, u što su se prisutni mogli uvjeri tijekom obilaska prostorija.

Ključne riječi
Dragan Primorac Institut za antropologiju

