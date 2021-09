Otkriveno: Talibani nisu objesili čovjeka koji je visio iz američkog helikoptera

Jučer se internetom proširila snimka koja prikazuje kako američki helikopter Black Hawk leti iznad Kandahara u Afganistanu dok iz njega visi privezan čovjek. Kad se video pojavio, nije bilo poznato je li privezani čovjek mrtav ili je tek visio pričvršćen užetom.

Snimka je izazvala brojne reakcije i kritike na račun američkog predsjenika Joea Bidena.



If this is what it looks like… the Taliban hanging somebody from an American Blackhawk… I could vomit. Joe Biden is responsible. pic.twitter.com/muHLEi3UvK

– Ova zastrašujuća slika pokazuje afganistansku katastrofu Joea Bidena: Talibani su objesili čovjeka iz američkog Black Hawka -napisao je američki senator Ted Cruz na Twitteru dok je britanski veteran ratova u Iraku i Afganistanu, Trevor Coult, dodao:

– Ovo je apsolutno sra**e, vidjeti talibane kako sada lete američkim helikopterima Black Hawk, vješajući ljude za vrat! Ovo američkom predsjedniku nikada neće biti oprošteno!

No, ispostavilo se kako čovjek koji visi iz helikoptera nije mrtav već je riječ o talibanskom vojniku s talibanskom zastavom. Na fotografijama koje su kasnije objavljene vidi se kako vojnik maše ljudima na tlu.

Bilal Sarwary, afganistanski novinar, na Twitteru je objavio da je helikopterom upravljao pilot kojeg su obučili SAD i Ujedinjeni Arapski Emirati.

A viral video claiming to show a man being brutally hanged from a helicopter in Kandahar was likely an attempt to fix a flag over a public building, not a hanging. A separate video of the incident shows the man is clearly alive and waving in the air. pic.twitter.com/x6T5iDhpc9