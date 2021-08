Talibani objavili snimku: Letjeli američkim helikopterom iz kojeg je netko visio

Nakon što su talibani preuzeli vlast u Afganistanu, dokopali su se velikog arsenala oružja koji je imala afganistanska vojska.

Između ostalog, pripao im je i helikopter Black Hawk koji su Amerikanci ostavili Afganistancima u zračnoj bazi kod Kandahara. Talibani, za koje se smatralo kako ne znaju upravljati američkim zrakoplovima i helikopterima, pohvalili su se plijenom te na The Talib Timesu, službenoj stranici Islamskog Emirata Afganistana, objavili snimku kako lete Black Hawkom iznad osvojene baze.

The first flight of black hawk. pic.twitter.com/7NTWlrFJ0y