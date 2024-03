Otkrila 'rupu u sustavu': Žena si 510 puta natočila gorivo, a nije platila ni centa

Nakon što je benzinska crpka dobila nova računala za naplatu, 45-godišnja žena iz Lincolna, Nebraska, SAD, otkrila je da može besplatno natočiti gorivo ako dva puta zaredom provuče svoju karticu vjernosti na pumpi. Koristila je tu manjkavost gotovo godinu dana i 510 puta natočila gorivo ne plativši ništa. Time je napravila štetu od gotovo 28.000 dolara.

Naime, ta je žena primijetila da je crpka prešla u demo način rada kada je prvi put dvaput zaredom provukla karticu vjernosti operatera pumpe. U demo načinu rada dozator je radio bez naplate. Žena je iskoristila ovaj kvar između studenog 2022. i lipnja 2023, piše HAK. Koristila je svoju karticu vjernosti i nekoliko puta dnevno, a točila je gorivo i drugim vozačima, kojima je naplaćivala gorivo s popustom, kako im je ona to prezentirala.

Budući da kartica vjernosti nije ispravno korištena, nije skupljala nagradne bodove. Međutim, benzinska postaja kontaktirala je policiju jer joj računi nisu bili u redu. Nakon provedene istrage do žene su došli preko kartice vjernosti, a na kamerama benzinske crpke potvrdili su njezin identitet. Kad ju je policija kontaktirala, tvrdila je da je točila gorivo po povlaštenoj cijeni, no 6. ožujka je uhićena, a do suđenja 11. travnja sudac joj je odredio jamčevinu od 7500 dolara.

