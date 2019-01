Oštre poruke Vladi: Ovo je neviđena pljačka, nemojte biti mađaroni

Saborska oporba danas se oštro usprotivila planu vladajućih da se izmjene Zakona o privatizaciji Ine rasprave po hitnom postupku. Uoči glasovanja, prilikom dopune dnevnog reda, zastupnici su jedan za drugim tražili stanke kako bi prigovorili hitnoj proceduri.

Zbog aktualnog Zakon o privatizaciji Ine, Europska komisija pokrenula je postupak protiv Hrvatske jer se njime krši pravo EU, podsjetio je SDP-ov Peđa Grbin zatraživši da se rasprava o spomenutom zakonu provede u dva čitanja, kako to uobičajena procedura i predviđa.

- Nakon što smo prije dvije godine imali priliku slušati hvalospjeve postojećem zakonu, nakon što smo imali prilike slušati izljeve domoljublja sada se preko blagdana provodi savjetovanje s javnošću. Sadržaj zakona se pokušava prikriti od hrvatske javnosti, a danas saznajemo da želite o tom zakonu raspravljati po hitnom postupku. Nedavno smo mogli čuti da se zatvara rafinerija za što su neki od vas slavodobitno tvrdili da će se prestati baviti politikom ako se dogodi ili da svakoga tko to učini treba proglasiti veleizdajnikom, a onda sada u hitnom postupku u prikrivenom savjetovanju s javnošću pokušavate proturiti zakon kojim se privatnom partneru omogućava povlašteni položaj. Ako ste mislili da će to proći ispod radara, neće – ustvrdio je Grbin.

Čelnik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić dodaje kako je Ina firma koja konstantno propada.

- Zgradu u Šubićevoj gdje smo proglasili neovisnost smo prodali umjesto da je pretvorimo u spomenik ovoj državi. Riješili smo se tisuća i tisuća najboljih radnika, prodali smo odmarališta, dozvolili smo da se nezakonito izdvoji maloprodaja iz Ine. Premijer Andrej Plenković i ova Vlada dozvolit će sve MOL-u, pa i zatvaranje rafinerije u Rijeci. Ina će se pretvoriti u skladište iz kojeg će se prodavati proizvodi koje će MOL dovoziti iz rafinerija u Mađarskoj. A sve to da bi lopov Sanader mogao dobiti 5 milijuna eura, a za milijarde je upropastio ovu državu – smatra Sinčić.

Mostov Miro Bulj tvrdi da Vlada pogoduje interesima Mađara.

- Nije pošteno da ovaj zakon ide po hitnoj proceduri, radi se o strateškom nacionalnom interesu. Prije dvije godine vlada je obećavala otkupiti INA-u, a sada pogodujete interesima Mađara. Ovo je neviđena pljačka. Nemojte biti mađaroni, štitite hrvatske interese, zaustavimo pljačku i privatizaciju nacionalnih interesa – rekao je Bulj.

HSS-ov Željko Lenart ustvrdio je da će privatizacijom INA-e nestati Rafinerija u Sisku koja je hranila mnoge obitelji, dok je nezavisni Tomislav Žagar dodao kako je INA prevažna da bi se ovako donosio zakon koji će omogućiti njezinu privatizaciju.

HDZ-ov Ivan Šuker poručio je oporbi kako se o novom zakonu može raspravljati, međutim, naglasio je, ne može se govoriti da je HDZ Mađarima prodao ni jednu dionicu. SDP-ova Vlada je, dodaje, 2002. donijla taj zakon o privatizaciji Ine.

- U članku 4. se kaže da od trenutka ulaska Hrvatske u EU, Hrvatska će u INA-i imati 25 posto plus jednu dionicu, a po ulasku u EU tih 25 plus zlatna dionica će biti privatizirane po posebnom zakonu koji će biti usvojen u Hrvatskom saboru. 25 posto plus jednu dionicu je prodano 2003., a IPO koji je bio 2007. zna se koliko su kupili institucionalni ulagači, koliko građani, a koliko zaposlenici – poručio je Šuker.

