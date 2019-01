Saborski zastupnici radni tjedan započeli su stankama o raznim temama, poput LNG terminala, rada nedjeljom, stare devizne štednje u Srbiji, blokiranih građana, blokade pregovora u Srbiji....

SDP-ov Željko Jovanović podsjetio je kako je u Saboru "pod krinkom energetske sigurnosti, silujući procedure i ne uvažavajući Ustav, stavove Omišlja, Krka i primorsko-goranske županije proguran lex LNG". Od ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića zatražio je, kaže, odgovore na pitanja koji su strateški partneri pokazali interes za LNG te zašto laže da neće poskupiti struja i plin.

- Bit će to neuspjeh na tragu s avionima, guranje HEP-a u propast, a veći trošak za građane. LNG nije samo ekološki već ekonomski skup za državu i građane štetan projekt. Nije strateški i u suprotnosti je s hrvatskom energetskom strategijom. Izglasan je protuustavni lex LNG. Interes za zakup terminala nije pokazala niti jedna europska niti hrvatska kompanija, a HEP se morao javiti pod političkim pritiskom. Ćorić i Plenković pokazuju da su lagali da je LNG isplativ, održiv i da ima veliki interes za njega u okruženju. Hrvatska će LNG graditi javnim novcem a plin koji dođe u Omišalj bit će najskuplji - komentirao je Jovanović.

Mostov Miro Bulj komentirao je izmjene Zakona o porezu na dohodak koje su donesene krajem prošle godine koje su uvele paušali porez za 100 tisuća malih iznajmljivača u obiteljskom smještaju.

Tada je prepušteno lokalnim samoupravama da same odluče visinu tog paušalnog poreza, podsjeća, dodavši kako je posljednjih godina on iznosio 150 do 300 kuna, a sad bi trebao poskupiti i do 1500 kuna.

- To je će biti veliki udar na male iznajmljivače. S obzirom da se bliži kraj siječnja u kojem lokalne jedinice moraju donijeti odluku, nastao je potpuni kaos i stihija - tvrdi Bulj. Kritizirao je splitskog gradonačelnika Andru Krstulovića Oparu da stvara paniku među građanima te ga optužio da želi previše dići paušalni porez malim iznajmljivačima upitavši ga kako bi cijena tog poreza mogla biti u Splitu kao i na dubrovačkom Stradunu.

SDSS-ov Boris Milošević upozorio je na birokratski problem građana RH koji su imali staru deviznu štednju u bankama u Republici Srbiji. Podsjetio je na problem štednje u Ljubljanskoj banci gdje su se građani borili sa Slovenijom i pravnom sljednicom te banke da bi dobili zadovoljštinu presudom Europskog suda za ljudska prava, pa im je isplaćeno 160 milijuna.

- Takvu sličnu presudu ima Republika Srbija koja je morala donijeti i donijela je zakon da isplati novac štedišama iz bivših republika bivše SFRJ, a središta tih banaka su bila u Srbiji, riječ je o oko 310 milijuna eura. Sve države osim Hrvatske su na vrijeme donijele odluku koja će institucija izdavati potvrdu temeljem koje će štediše dokazati da nisu u svojoj državi dobila pravo na isplatu štednje. Nadležni resor je to napravio tek krajem prošle godine da će potvrde izdavati Zagrebačka banka, PBZ i Hrvatska gospodarska banka koja je u stečaju. Građani i dalje imaju problem i dogodit će se da će rok, a to je 23. 2. da građani neće ostvariti svoje pravo zbog birokracije - naglasio je Milošević.

HRAST-ov Hrvoje Zekanović ponovno je prozvao Vladu da ne radi ništa po pitanju neriješenih pitanja sa Srbijom.

- Sada imamo povijesnu priliku da nešto poduzmemo prije nego Srbija za dvije godine uđe u EU. Imamo priliku da uvjetujemo Republici Srbiji njen ulazak u EU blokiranjem otvaranja i zatvaranja poglavlja - poručio je Zekanović.

HDZ-ov Branko Bačić čudi se kaže Zekanovićevim tezama kada je, naglašava, jasno da Srbija neće tako brzo u EU.

- Jedino što je točno rekao je da je Srbija prije 5 godina otvorila pregovore za punopravno članstvo u EU, a do danas nije zatvorila ni jedno poglavlje. Takvim intenzitetom pregovora pitanje je koliko će puno godina proteći dok Srbija ne uđe u EU. Ne treba ići u blokadu pregovora države koja tako sporo napreduje, nas zanimaju važna poglavlja 23. i 24. koja smo otvorili 2016. Republici Srbiji utvrđena su mjerila i dok ih ne ispune, nema govora o zatvaranju ta dva poglavlja ni ulasku Srbije u EU - poručio je Bačić.

HDS-ov Branko Hrg ponovno se založio za zabranu rada nedjeljom kakvu uvode i druge europske zemlje. Zašto bi, pita se, trgovci u trgovačkim centrima morali raditi u nedjelju, kada taj dan mogu i trebali bi provoditi sa svojim obiteljima.

Branimir Bunjac iz Živog zida progovorio je o problemu umirovljenika koji ima kćer s multiplom sklerozom, a unatoč mizernoj mirovini blokiran je zbog HRT pristojbe.

- Ima 571 kuna mirovine, svaki mjesec 148-206 kuna uzimaju mu javni bilježnici na račun HRT pretplate, račun mu je cijelo vrijeme blokiran, nema pravo na minus na tekućem ni ništa. Kako se s 423 kune mjesečno koje mu ostanu može preživjeti, to valjda zna samo ministar Pavić koji nam poručuje da naši umirovljenici žive dostojanstveno i da umirovljenici drugih država zavide hrvatskim umirovljenicima. Poseban problem je što ta obitelj ima osnove za potpuno ili djelomično oslobođenje od HRT pristojbe jer je multipla skleroza na službenom popisu bolesti za koju se daju takve beneficije, međutim do danas nitko nije reagira. Još veći je apsurd da nakon prelaska na digitalnu tehnologiju signal HRT-a se ne može uhvatiti u selu Štrukovec blizu slovenske granice. Znači, naplaćuje se usluga koja se na isporučuje - nabraja Bunjac najavivši kako se zbog tog "birokratskog terora" Živi zid zalaže da se HRT financira iz proračuna, a ne naplatom pristojbe.

Pozvao je sve nadležne institucije da prestanu s ovrhom gospodina Hamera i da mu vrate protupravno naplaćen novac. Kritizirao je i "kriminalno loši" ovršni zakon, te najavio da će Živi zid vrlo brzo predložiti svoj prijedlog tog zakona.

