Grmoja: 'Ne treba Đakić mene odgajati, ima koga je trebao odgojiti'

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja izjavio je u petak, vezano uz incident s premijerom Andrejom Plenkovićem u srijedu u Hrvatskom saboru, kako je „bio svjestan da ga HDZ-ovci psovkama i uvredama nastoje isprovocirati kako bi incident premijera pao u drugu plan“. „Dobro sam kontrolirao bijes, spustio glavu i rekao sebi 'Nikola, smiri se' i izašao iz sabornice“, ustvrdio je Grmoja. Po njegovu mišljenju sada jasno tko je jedina oporba u Saboru i da 'najviše smeta Andreju Plenkoviću i HDZ-u, jer kritizira i otvara prave teme'. „Ne mislim stati, neću nikoga vrijeđati jer sam profesor i nikada od mene u Saboru i nećete čuti bilo kakvu psovku, ali sigurno i dalje hoćete žestoku kritiku Plenkovićeve Vlade. O korupciji i izdaji nacionalnih interesa neću šutjeti“, izjavio je novinarima Grmoja.

HDZ-ovu zastupniku Josipu Đakiću, koji mu je tijekom incidenta s premijerom, nekoliko puta viknuo "odj..." Grmoja je poručio da ne treba njega preodgajati, jer ima „koga je trebao odgajati“. „Moji su me roditelji lijepo odgojili i tako odgajam svoje dijete i djecu u školu. Čuo sam da je Đakić rekao da sam ga pozvao na kavu. Nikada nisam niti ću popiti kavu sa zastupnikom poput Josipa Đakića. Niti s jednim zastupnikom iz HDZ-a u Saboru nisam popio. Kave pijem sa svojim prijateljima i stranačkim kolegama“, dodao je Mostov zastupnik. Upitan ima li i njegova doprinosa u sramotnom ponašanju zastupnika, odgovorio je da su ga građani birali da govori. „I dalje ću govoriti, ali vrijeđati neću nikoga. Neću stati, ako to nekome smeta, to je njegov problem. Odgovaram građanima“, rekao je Grmoja.

Zastupnik HDZ-a Đakić ranije danas izjavio je na upite novinara, kako se ne namjerava ispričati Mostovom zastupniku Grmoji nakon što je televizija N1 objavila da je Đakić nekoliko puta Grmoji viknuo "odj..." tijekom incidenta s premijerom Plenkovićem. "Grmoja stalno i učestalo provocira zastupnike i mislim da je trebalo adekvatno odgovoriti. Ako nije bilo primjereno, bilo je efikasno. Ja sam došao poslije pauze iz kancelarije u sabornicu, da vidim što se događa; samo sam mu rekao 'daj odi', nije htio poslušati, vidjeli ste što je bilo poslije. Izletjelo mi je", rekao je Đakić novinarima u Hrvatskom saboru.

