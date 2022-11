Ostat će zapamćeno samo tko je bio protiv pomoći Ukrajincima, a tko za

Postoje povijesni trenuci, istina rijetki, kada zbog slijepog inzistiranja na formalnim procedurama možeš završiti na "krivoj strani". To se dogodilo Račanovu SDP-u (SDP-SKH) 25. lipnja 1991., kada se u Hrvatskom saboru glasalo o samostalnosti Hrvatske. Zapamćeno je da je SDP tada glasao protiv, iz čega su se izvlačili zaključci kako su SDP-ovci bili protiv hrvatske samostalnosti. HDZ je to u izbornim ciklusima koristio protiv SDP-a stotine puta. A nije bilo baš tako. I nije istina da Račanov SDP tada nije želio Hrvatsku. No tako je ostalo zapamćeno, jer je zaboravljen kontekst. SDP je želio i da se glasa i ostavi mogućnost udruživanja s drugim republikama, dakle, da se glasa o samostalnosti i uvjetno nazvano konfederaciji, pa tko što želi. Kako je HDZ odbio taj prijedlog, SDP je glasovao protiv prijedloga Ustavne odluke o suverenosti i samostalnosti RH. Dakle, zbog proceduralnih i formalnih razloga. Bude li u Hrvatskom saboru 31 godinu poslije glasanje o tome treba li dozvoliti vojnu obuku malog broja ukrajinskih vojnika u RH i odlazak 80-ak instruktora HV-a u Poljsku po istom zadatku, mogao bi se ponoviti taj povijesni trenutak.