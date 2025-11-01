Osječanka nasjela na gnjusnu prevaru: Mislila da joj je kći u opasnosti, odmah isplatila sve što su tražili

U popodnevnim satima 31. listopada, nepoznata muška osoba nazvala je 70-godišnjakinju iz Osijeka, lažno se predstavivši kao liječnik. Prevarant je uspio dovesti ženu u zabludu, tvrdeći da je njezina kćerka hitno potrebna operacija, javljaju iz PU osječko-baranjske.

Ubrzo je zatražio predujam za operaciju, a 70-godišnjakinja je vjerujući u lažne informacije predala 4.500 eura i nakit vrijedan oko 500 eura nepoznatoj ženskoj osobi koja je došla na njezina vrata.

Nakon što je shvatila da je prevarena, slučaj je prijavljen policiji koja trenutno traga za prevarantima.