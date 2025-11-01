Naši Portali
POZAMAŠNA SVOTA

Osječanka nasjela na gnjusnu prevaru: Mislila da joj je kći u opasnosti, odmah isplatila sve što su tražili

Pla?anje i podizanje novca na bankomatu
Foto: Angelika Warmuth/DPA
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
01.11.2025.
u 08:12

Nakon što je shvatila da je prevarena, ženu je kontaktirala policija, a slučaj je prijavljen vlastima

U popodnevnim satima 31. listopada, nepoznata muška osoba nazvala je 70-godišnjakinju iz Osijeka, lažno se predstavivši kao liječnik. Prevarant je uspio dovesti ženu u zabludu, tvrdeći da je njezina kćerka hitno potrebna operacija, javljaju iz PU osječko-baranjske.

Ubrzo je zatražio predujam za operaciju, a 70-godišnjakinja je vjerujući u lažne informacije predala 4.500 eura i nakit vrijedan oko 500 eura nepoznatoj ženskoj osobi koja je došla na njezina vrata.

Nakon što je shvatila da je prevarena, slučaj je prijavljen policiji koja trenutno traga za prevarantima.

Dolac se seli, evo gdje i kada kreće prodaja na novoj lokaciji
Ključne riječi
Osijek prevara PU osječko-baranjska

