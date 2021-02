Osim Vrhovnog, čelnike još nemaju ni zagrebački Županijski sud i VKS

VKS-a, koji je tek počeo s radom i to u prostoru zagrebačkog Županijskog suda. Oko osnivanja tog suda bilo je puno prijepora u pravnoj javnosti, čak se i od Ustavnog suda tražilo da ocijeni je li osnivanje novog suda u skladu s Ustavom.

Ustavni sud kazao je da jest, pa se sada čeka tko će doći na čelo novog suda koji bi se trebao baviti žalbama u drugom stupnju. Osim suca Turudića, koji od ožujka 2019. obavlja poslove sudske uprave vezano uz VKS, na raspisani natječaj još su se javili i suci tog suda Lana Petö Kujundžić i sudac Željko Horvatović.

Prije dolaska na VKS oboje su bili suci zagrebačkog Županijskog suda. Sutkinja Petö Kujundžić bila je predsjednica Odjela za mladež zagrebačkog Županijskog suda te je jedna od vodećih stručnjakinja u Hrvatskoj za maloljetničko pravo. Sudac Horvatović je prije dolaska na VKS bio dugogodišnji sudac zagrebačkog Županijskog suda. U DSV-u kažu da su 2. veljače 2021. prijave kandidata poslane sudačkom vijeću radi davanja mišljenja o prijavljenim kandidatima, ocjene predloženih programa rada i ocjene obnašanja sudačke dužnosti.

Kada sudačko vijeće to napravi i njihova odluka postane pravomoćna, onda će DSV odlučiti tko će biti čelna osoba novoosnovanog suda pa bi se to možda moglo znati negdje do travnja. Inače, premijer Plenković komentirao je jučer najavu predsjednika Milanovića da neće dati potporu ni jednom od kandidata za predsjednika Vrhovnoga suda nego će predložiti svog. Plenković drži da to nije u skladu sa zakonom.

Želi utvrditi je li to “neka šira igra” upravo zbog toga što se Milanović u najavi poziva na Ustav.

– Je li to nekakvo igranje Ustavom, ustavnošću, ne znam... radom Stožera, pa sada ustavnošću izbora vrhovnog suca, jesmo li u nekoj široj utakmici ili ne, moram to ispitati – rekao je Plenković.