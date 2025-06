Orka Grupa cilja na 50 milijuna eura prihoda u 2025. godini

Više od 8,5 milijuna komada sušija pojeli su Hrvati lani iz Fisherije, jedne od četiriju tvrtki koje se posljednjih godinu dana nalaze pod okriljem Orka Grupe. Delikatesni riblji shopovi koji su, kako ističu iz Orke, "sve, samo ne obična ribarnica", prilagođeni su, naime, brzom načinu življenja i modernim trendovima u kojima nema puno vremena za predpripremu obroka. A kako je potražnja veća od trenutačne proizvodnje i ne stižu zadovoljiti i sve upite iz HoReCa sektora koji im je jedan od prioriteta, samo u ovome mjesecu otvorit će se još tri, a do kraja godine još tri Fisherije, kojoj je dugoročna ambicija postati globalni brend.

Kroz prodajne kanale već su prisutni u regiji, i ne samo s ribom, nego i mesom i vinima, kaže izvršni direktor Orke Denis Matijević. No potencijala za rast i u Hrvatskoj je još puno. Toliko, da će se brojka od 30-ak trgovina, koliko ih sada s Fisherijom imaju i druge Orkine kompanije - Bosnić, Slavonica s brendovima Mesoprerada i the meat te LU-MA Ekskluziv s brendom Wine&Friends - do kraja godine zaokružiti i na 40-ak, čulo se danas na druženju čelnika Orke i njezinih kompanija s novinarima. S ciljem stvaranja održivog poslovnog modela koji povezuje stručnost, kvalitetu i jasnu vrijednost za novac, kako za poslovne partnere, tako i za krajnje kupce, u samo godinu dana postojanja, Orka Grupa pozicionirala se među najdinamičnija poduzeća unutar hrvatske prehrambene industrije. Matijević ističe kako su planirane ciljeve za 2024. uspješno ispunili.

Ukupni prihodi Orka Grupe iznosili su 36 milijuna eura u odnosu na 23 milijuna iz godine ranije, a broj zaposlenih s 200 je narastao na 250. Ovisno o kompaniji ostvaren je rast prihoda između 50 i 70%, što su rezultati koji odražavaju jasno definiranu strategiju, a to je fokus na operativnu učinkovitost, ulaganja u zaposlenike te širenje i jačanje portfelja kroz dodanu vrijednost, napominje Matijević. Dodaje kako su posljednje dvije-tri godine bile prilično izazovne, no sad bez straha idu na daljnje širenje prodajne mreže – kao i razvoj novih proizvoda usmjerenih na funkcionalnu i specijaliziranu prehranu - te ove godine ciljaju i na 50 milijuna eura prihoda. U sektoru koji se istovremeno suočava s inflacijskim pritiscima i promjenama u potrošačkim prioritetima, stabilan organski rast postaje važniji nego ikad. Strukturni izazovi prehrambene industrije u Hrvatskoj i regiji, uključujući trgovinski deficit u prehrambenim proizvodima koji u Hrvatskoj iznosi 2,7 % BDP-a, istovremeno predstavljaju i značajan tržišni potencijal. Projekcije pokazuju kako bi ukupna vrijednost tržišta hrane do 2028. mogla dosegnuti 9 milijardi eura, čime se otvara prostor za pozicioniranje kompanija koje pravovremeno odgovaraju na nove potrošačke i tržišne zahtjeve.

Matijević naglašava kako su tri temeljna stupa poslovanja Orka Grupe: meso, riba i vino, tijekom 2024. godine dodatno istaknula važnost agilnosti i brze prilagodbe tržišnim okolnostima. U mesnom segmentu pad cijene svinjetine i istodobni rast cijena govedine zahtijevali su optimizaciju nabave i restrukturiranje asortimana, dok su poremećaji u globalnoj opskrbi ribom, osobito srdelom, brancinom i patagonijskom lignjom, povećali volatilnost i troškovne pritiske. Orka Grupa je, kroz fleksibilan i diversificiran nabavni model, zadržala stabilnost ponude i konkurentnost cijena. U vinskom segmentu, unatoč općem padu proizvodnje, bilježi se rast udjela vina s oznakom izvornosti, što potvrđuje promjenu u potrošačkoj potražnji prema kvaliteti i transparentnom podrijetlu. Grupacija razvija selektivan portfelj domaćih i stranih etiketa, fokusiran na tržišnu relevantnost i diferencijaciju.

Ovakav pristup, ističu iz Orke, direktno se reflektira i na maloprodajni segment poslovanja. Prema dostupnim podacima, specijalizirane trgovine prehrambenim proizvodima zabilježile su rast prometa od 7,8 % tijekom 2024., dok je kod nespecijaliziranih trgovina rast iznosio 8,5 %. Istovremeno, jasno je izražena veća osjetljivost potrošača, ne samo na cijenu, već i na porijeklo, zdravstvene benefite i transparentnost proizvoda, što Orka prepoznaje i koristi taj trend ga za dodatno pozicioniranje na tržištu. U vremenu kada se prehrambena industrija u Europi i regiji redefinira, i sve se više pazi na odgovornost prema tržištu, transparentne odnose s partnerima te dosljednu orijentacija prema stvaranju dugoročne vrijednosti, cilj im nije samo rast, već i stvaranje sustava koji potrošačima nudi sigurnost i proizvođačima stabilnost, zaključili su iz Orka Grupe