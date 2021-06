Orešković o Milanovićevoj izjavi da je njegov najveći 'zez': Očito jesam, ne samo njegov

Zastupnica Centra Dalija Orešković u Saboru je komentirala izjavu predsjednika Zorana Milanovića koji je utvrdio za nju da je ona upravo "njegov najveći 'zez'".

- Ja očito jesam, ne samo njegov, ali njegov ponaosobno, 'zez' jer je njegov stav da kad politika bira da onda politici nešto duguješ. Ja sam svojim radom i svojim rezultatima, koji su još uvijek javno dostupni svima vama, pokazala da sam svoj posao odgovorno, objektivno, nepristrano i da sam sve što sam radila temeljila na argumentima, činjenicama, dokazima iza kojih stojim dan danas.

- Ja sam debelo svjesna da će moje biračko tijelo meni više zamjeriti to što nisam danas stala na ove stranu sabornica - kazala je i rukom pokazala na dio sabornice gdje, inače, sjedi oporba te dodala: - Ja nisam ušla u politiku radi rejtinga. Ja nisam ušla u politiku radi jeftinih političkih poena niti da se bilo kome svidim. Ja sam ušla u politiku baš zato što sam kao praktičarka i kao odvjetnica možda više od svih vas, ne želim vam vrijeđati, ali praktično vidjela probleme hrvatskog pravosuđe i za koje imam ideje kako ih riješiti.

Podsjećamo, predsjednik Zoran Milanović danas je komentirao raspravu u Hrvatskog saboru vezano uz izbor Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda.

- Hrvatska je u krizi već dulje vrijeme s obzirom na to da se vodi kao stranačka prćija. Vodi se po principu da je interes stranke iznad interesa države. Ne možemo sve nazvati ustavnom krizom, ali to je nepotreban problem za koji vidim da me danas jedna saborska zastupnica optužila, koja je još do jučer žicala poslove za svoj mali odvjetnički ured u Janafu kod Dragana Kovačevića. To moram reći, ako gospođa Đurđević ne bude izabrana, kao što znamo da neće biti izabrana, to će biti isključivo moja krivnja, kazao je Milanović.

- Moja je krivnja i što je gospođa Orešković postala predsjednica Povjerenstva za sukob interesa, to je jedan od mojih najvećih 'zezova', ali ljudi rade i griješe. To je moja velika pogreška. Što, na Zlati Đurđević će se HDZ iskaljivati lažima, izmišljati lex Perkoviće, oni tu ženu, profesoricu, kleveću već mjesecima, kazao je.