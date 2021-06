Milanović: Hrvatska je u krizi već dulje vrijeme s obzirom na to da se vodi kao stranačka prćija

U Saboru traje rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Zlati Đurđević koja je kandidatkinja predsjednika Zorana Milanovića. "Ne trebam ja doći u Sabor, sad ćemo vidjeti koji su zastupnici protiv", kazao je Milanović novinarima na pitanje zašto nije izišao pred saborske zastupnike. "Da ja idem u Sabor, to je bez presedana", dodao je.

Na pitanje hoće li doći do ustavne krize, Milanović je rekao da ne bi to tako nazvao.

"Hrvatska je u krizi već dulje vrijeme s obzirom na to da se vodi kao stranačka prćija. Vodi se po principu da je interes stranke iznad interesa države. Ne možemo sve nazvati ustavnom krizom, ali to je nepotreban problem za koji vidim da me danas jedna saborska zastupnica optužila, koja je još do jučer žicala poslove za svoj mali odvjetnički ured u Janafu kod Dragana Kovačevića. To moram reći, ako gospođa Đurđević ne bude izabrana, kao što znamo da neće biti izabrana, to će biti isključivo moja krivnja", kazao je Milanović.

"Moja je krivnja i što je gospođa Orešković postala predsjednica Povjerenstva za sukob interesa, to je jedan od mojih najvećih 'zezova', ali ljudi rade i griješe. To je moja velika pogreška. Što, na Zlati Đurđević će se HDZ iskaljivati lažima, izmišljati lex Perkoviće, oni tu ženu, profesoricu, kleveću već mjesecima", kazao je.

Na pitanje što ako Đurđević ne prođe, ima li nekoga drugog za kandidata, kazao je: "Pričekajmo."

Milanović je komentirao cijepljenje u Hrvatskoj.

"Znamo da su ljudi suzdržani, ne žele ići u nešto novo. Dobra je vijest da je gužva na Velesajmu, a nadam se da više nije gužva i da će se to regulirati. Ako je gužva, a nije stampedo, to znači da su se ljudi došli cijepiti", kazao je. "Jako je to delikatna stvar, znate li državu gdje je procijepljeno 70 posto stanovništva?" upitao je. "Oni koji su se cijepili uživat će, živjet će nešto normalnije, ljude ne možemo batinom natjerati da se cijepe", kazao je.

"Dvojica mojih prijatelja ne žele se cijepiti, super su inače. Kako da ja to riješim? Oni će sebe dovesti u glupu situaciju, željet će otići na put, a neće moći", kazao je.