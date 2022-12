Orban: Prevario sam se u prognozi da će Srbi biti iznenađenje u Kataru, a Hrvati su svjetska elita

Uoči Svjetskog nogometnog prvenstva, mađarski premijer Viktor Orban prognozirao je da će Srbija biti iznenađenje turnira, a u intervjuu za sportske novine Nemzeti Sport Orban je ovih dana upitan i toj pogrešnoj prognozi, i o Argentini kao prvaku, ali i o Hrvatskoj kao brončanoj reprezentaciji. Pohvalio je Katar kao gostoljubivog i dobrog domaćina Svjetskog prvenstva, a ponudio je i svoja pomalo filozofska razmišljanja o tome zašto je natjecanje nacionalnih reprezentacija važnije i bolje od klupskog nogometa.

- Na svakom Svjetskom prvenstvu pojavi se tamni konj, a ja sam mislio da će to biti Srbi, no to su bili Marokanci. Tehnički razlog pogreške je prilično jasan: nisam mislio da će srpska obrana biti tako porozna. Ako ste jednom bili napadač, ne možete si pomoći a da ne gledate prvenstveno napadače. Kao djelomični oprost za moju pogrešnu pretpostavku, spomenut ću da je jedan od klasičnih trenutaka turnira bio gol koji je Aleksandar Mitrović postigao glavom protiv Švicarske. Jedino je Mbappeov udarac za drugi gol u finalu bio veća klasika i veće savršenstvo. Ali MItrovićev gol je znak da Srbi imaju što dati ovom sportu. Možemo očekivati dobre utakmice protiv njih u kvalifikacijama u skupini za Europsko prvenstvo. Ali sada je važnije izraziti sućut zbog smrti Siniše Mihajlovića. Imao je mnoge štovatelje u Mađarskoj, a ja sam jedan od njih - rekao je mađarski premijer.

Novinar ga je pitao je li očekivao da će se Hrvatska u Kataru vratiti na postolje nakon srebra u Rusiji 2018. godine.

- Ali Hrvatska nije tamni konj (iznenađenje, op.a.), to je momčad koja pripada svjetskoj eliti. Njihov uspjeh nije bio neočekivan. Nemojmo zaboraviti da su i 1998. završili na trećem mjestu. Hrvatski nogomet ima jaku konzistentnost: u stilu, u podmlatku, u načinu na koji igraju, u načinu na koji profesionalci treniraju. Hrvatski nas nogomet nije iznenadio, tu je na mjestu na kojem pripada. Baš kao što Urugvaj, zemlja od 3,5 milijuna stanovnika, još uvijek ima svoje mjesto među svjetskom elitom - smatra Orban.

Video - Nestvarne scene iz Argentine: Messija i svjetske prvake dočekalo čak dva milijuna ljudi

Za mađarskog premijera nema nikakve dvojbe: - Rasprava je završena, Lionel Messi je najveći - kaže, komentirajući pobjedu Argentine protiv Francuske u finalu. O mađarskom nogometu, Orban kaže da je na putu da do 2030. obnovi staru slavu nogometne reprezentacije Mađarske.

- Nogomet je prekrasan jer svatko u njemu vidi svoju predodžbu. Mađarska momčad igra onako kako Mađari razmišljaju o životu. Nijemci igraju sukladno svom poimanju, Brazilci sukladno svom. Nogomet je bitan izraz svake nacionalne kulture. A budući da nije visoka umjetnost, već govori jezikom koji je svima razumljiv i dostupan, iznimno je popularan. Svatko je zaljubljen u svoju zemlju kad navija za svoj tim. Argentinci igraju nogomet na argentinski način, Mađari na mađarski način - kaže Orban.

- Klupski nogomet je spektakularan, ali nacionalne reprezentacije su posljednje utočište od razornog utjecaja novca u nogometu. Nikakav novac ne može nadmašiti vrijednost nacionalnog dresa. Novac može nadmašiti vrijednost klupskog dresa, ali nikad vrijednost nacionalnog. Naravno, i najbolji nogometaši su ljudi, vole biti svjetske zvijezde i dobro im je kad su njihova imena poznata diljem svijeta. Ali ono što se stvarno računa je gdje osjećaju da pripadaju: vlastita domovina. Svi vole Ronalda, ali Ronaldo pripada Portugalcima. I svi se klanjamo Messiju, ali Messi pripada Argentincima. Igrači ne žele biti dio svjetske povijesti, žele biti dio povijesti svoje nacije. Nogomet je globalna igra, ali se igra na nacionalnoj osnovi - zaključuje mađarski premijer.

Video - Zaista nema do naših navijača! Ovi su zaljubljeni mladenci došli dočekati vatrene na splitsku Rivu