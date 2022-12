RAST CIJENA

Kako države u regiji pomažu građanima? Srbija ograničila cijenu kruha i goriva, Hrvatska struje i plina

Što se struje tiče, po megavatsatu 59 eura troše sad građani kojima godišnja potrošnja nije veća od 2500 kWh, što je ujedno i neki prosjek potrošnje, 62 eura javni i neprofitni sektor, 180 eura prosječna je cijena za poduzetnike, s tim da u ovoj kategoriji postoje posebne gradacije kao i u kućanstvima; tko troši više, plaća više. Ipak, otprilike šest puta manja je to cijena struje za kućanstva nego na burzama, na kojima se megavatsat električne energije trenutačno kreće između 300 i 400 eura. Plin varira na tržištu, 15 kuna (1,99 eura) po kubiku posljednja je cijena, a kućanstvima ga sufinancira država s otprilike kunom (0,13 eura) po kubiku, i to zato što se svim kupcima omogućio prijelaz s tržišnih opskrbljivača na one u javnoj usluzi.