Opskrbni lanci nafte danas su sigurniji, a do kraja 2026. planiramo postaviti 26 novih ultrabrzih punionica

Ante Mandić je nešto više od godinu dana na čelu Petrola Hrvatska. U tom je vremenu tvrtka koja je danas i sponzor hrvatske nogometne reprezentacije imala dinamično razdoblje, Petrol je nastavio s ulaganjima u obnovljive izvore energije, a najvažnija točka dogodila se upravo nedavno kada je hrvatska Vlada ukinula regulaciju cijena goriva na cijelom teritoriju države. Stoga je ovo i najbolji trenutak za intervju sa šefom Petrola u Hrvatskoj.

U protekloj godini otkako predsjedate kompanijom ne sjećamo se da se u javnosti govorilo o nekakvim nepredviđenim situacijama, no relativna stabilnost i na svjetskom tržištu nafte očito utječe i na poslovanje tvrtke kao što je Petrol. Kako biste ocijenili svoju prvu godinu, što ju je ponajviše obilježilo?

Uistinu, ovu prvu godinu mog mandata obilježila je relativna stabilnost, što ne znači da nije bila izazovna. Dapače, odsustvo velikih vanjskih šokova dalo nam je priliku da se fokusiramo na ono što dugoročno donosi rezultate – jačanje unutarnjih kapaciteta, operativnu učinkovitost i nastavak strateške transformacije. Naglasak je bio na konsolidaciji poslovanja, daljnjoj modernizaciji prodajne mreže te jačanju digitalnih i energetski održivih rješenja. Paralelno smo gradili otpornost i prilagodljivost sustava, što je ključno kad poslujete u više zemalja i sektorima koji se brzo mijenjaju. Ponosan sam što smo u tih godinu dana postavili temelje za daljnji rast, od učinkovitijih procesa i snažnijeg fokusa na korisničko iskustvo na našim maloprodajnim mjestima do jasnog pozicioniranja Petrola kao pouzdanog energetskog partnera za kućanstva, gospodarstvo i javne sustave. Rezultati tih promjena već se osjećaju, a puni potencijal vidjet će se u godinama koje dolaze.

Nedavno su ukinuta Vladina ograničenja cijena goriva, no unatoč tome poslovni rezultati Petrola u Hrvatskoj čine se odličnima; sjećamo se i sporenja Vlade i Petrola. Hrvatsko tržište čini čak petinu prihoda Grupe Petrol. Kakvo je vaše mišljenje o liberalizaciji tržišta gorivima?

Ukidanje regulacije cijena goriva i povratak tržišnom formiranju važan je iskorak za cijelo tržište, pa tako i za Petrol. Pozdravljamo odluku Vlade, premijera Andreja Plenkovića i ministra Ante Šušnjare. Važan je to potez jer potiče ulaganja i otvara prostor za razvoj novih usluga koje korisnici traže, pri čemu se sigurnost opskrbe ne dovodi u pitanje. Tijekom razdoblja reguliranih cijena pokazali smo otpornost i sposobnost prilagodbe, a hrvatsko tržište koje čini gotovo petinu prihoda Grupe, kako ste spomenuli, ostaje jedan od naših strateških prioriteta. Vjerujemo da tržišno natjecanje, ako je jasno i pravedno postavljeno, koristi svima: korisnicima, gospodarstvu i samim distributerima. Važno je da se odluke i ubuduće donose promišljeno, kao što je to bio slučaj s ovom regulativnom promjenom. Kada sustav funkcionira stabilno i predvidivo, svi u tom procesu mogu biti dugoročni dobitnici.

Za ovu godinu predviđa se čak i moguća prezasićenost energentima, kakva su vaša predviđanja do kraja 2025.?

Tržište energenata u Europi i regiji posljednjih godina pokazuje visoku volatilnost, a očekivanja o prezasićenosti potrebno je promatrati uz globalne geopolitičke rizike, proizvodne kapacitete i potrošnju. Kad govorimo o nafti, bez obzira na odluke OPEC+ koji trenutno ima tendenciju podizanja proizvodnje sirove nafte, tržište energenata i dalje ostaje dinamično, a kretanja ovise o globalnim trendovima, regulatornim prilagodbama i geopolitičkoj situaciji. Petrolu je važno osigurati fleksibilnost u nabavi i distribuciji kako bismo mogli odgovarati na promjene u potražnji i kretanjima na tržištu. Nadalje, cijene električne energije na tržištu i dalje su izrazito volatilne, što predstavlja izazov za industriju u cijeloj Europi. Europska komisija je inicijativama poput Clean Industrial Deala i Kompasa konkurentnosti jasno poručila da je nužno osmisliti nacionalne modele podrške industriji kako bi ostala konkurentna. Petrol aktivno pomaže svojim kupcima u snalaženju u takvom okružju – savjetovanjem i razvojem strategija nabave električne energije koje im omogućuju optimizaciju troškova i smanjenje izloženosti tržišnim rizicima. Naš cilj je biti partner koji ne nudi samo energente, već i znanje, iskustvo i rješenja koji donose stvarnu vrijednost.

S obzirom na situaciju na svjetskom tržištu gorivima, znatno jaču prisutnost američke nafte kao i činjenicu da sukob Irana i Izraela nije izazvao dugoročniju krizu na svjetskom tržištu nafte, kakve su sada mogućnosti nabave goriva, i u svijetu i kod nas? Funkcioniraju li sada bolje opskrbni lanci nego u pandemijskom razdoblju i tijekom prve godine rata u Ukrajini?

Opskrbni lanci danas funkcioniraju stabilnije nego u vrijeme pandemije i početka rata u Ukrajini, iako i dalje postoje geopolitički rizici koji mogu utjecati na tržište. Povećana prisutnost američke nafte i stabilna proizvodnja u drugim regijama pridonose većoj dostupnosti sirovine na globalnom tržištu, dok smirivanje napetosti na Bliskom istoku također doprinosi većoj predvidivosti. Za Hrvatsku i regiju to znači sigurniju i raznovrsniju nabavu. Naravno, tržište nafte ostaje osjetljivo na geopolitičke promjene i poremećaje u logistici, no trenutačno postoji veća otpornost i fleksibilnost u opskrbnim lancima nego prije. Za Petrol je ključno održavati raznolikost izvora nabave i fleksibilnost kako bismo korisnicima osigurali pouzdanu opskrbu, neovisno o globalnim promjenama.

Kao karakteristika poslovanja Petrola u Hrvatskoj u proteklih godinu dana spominju se transformacija, digitalizacija i energetska tranzicija. O čemu je točno riječ, znamo da je Petrol u Hrvatskoj, recimo, snažno ulagao u energetsku tranziciju prije pandemije?

Energetska tranzicija i digitalna transformacija danas su nerazdvojne i čine temelj Petrolova novog poslovnog modela. U Hrvatskoj smo nastavili s ulaganjima u modernizaciju maloprodajnih objekata, razvoj mreže električnih punionica te digitalne alate poput mobilne aplikacije i naprednih sustava za praćenje i optimizaciju potrošnje energije. U segmentu obnovljivih izvora energije realizirali smo važne projekte: već su razvijene vjetroelektrane Glunča i Ljubač u Šibensko-kninskoj županiji te solarne elektrane Suknovci, Vrbnik i Pliskovo, dok je vjetroelektrana Dazlina trenutačno u fazi razvoja. Ti projekti potvrđuju našu dugoročnu posvećenost zelenoj tranziciji i ulaganjima u domaću energetsku infrastrukturu. Paralelno razvijamo portfelj energetskih rješenja za kućanstva i poduzeća – od solarnih panela i pametnih mjerenja do analitike potrošnje. Na taj način, Petrol više nije samo dobavljač, već savjetnik i partner u energetskoj transformaciji korisnika. Hrvatska je, uz Sloveniju, jedno od ključnih tržišta za razvoj energetskih inovacija unutar Grupe.

Sada Petrol u Hrvatskoj, s Croduxom, ima 203 prodajna mjesta od kojih su neka i temeljito redizajnirana. Konkurencija također jako ulaže u sekundarne izvore prihoda poput restorana i maloprodaje. Kako će kratkoročno izgledati Petrolova prodajna mreža, hoće li se mijenjati omjer strukture prihoda na štetu naftnih derivata, a u korist drugih izvora?

Naša prodajna mjesta ostaju ključna točka poslovanja, ali njihova se uloga ubrzano mijenja. Danas korisnici ne dolaze na crpke samo natočiti gorivo, već očekuju više: vrhunsku kavu, kvalitetan obrok, mogućnost punjenja električnih vozila, digitalne usluge i brzu kupnju na jednom mjestu, stoga sustavno ulažemo u modernizaciju i redizajn prodajnih mjesta. Također širimo ponudu hrane i pića, uvodimo nove usluge i razvijamo još bolje korisničko iskustvo. Poseban naglasak trenutačno je na rebrendiranju prodajnih mjesta koja su nekada poslovala pod brendom Crodux. Svjesni smo da je tranzicija uočljiva i da korisnici primjećuju promjene zbog čega ih uvodimo pažljivo i postupno kako bismo osigurali dosljedan i prepoznatljiv Petrolov standard na svim lokacijama. U budućem razdoblju očekujemo nastavak rasta prihoda od prodaje naftnih derivata te ujedno porast drugih izvora prihoda poput maloprodaje, ugostiteljstva i usluga za električna vozila. To je smjer u kojem tržište ide, a mi ga želimo predvoditi i u Hrvatskoj i u regiji.

Sigurno je da na hrvatskom tržištu ima prostora za još jednu veliku trgovačku marku, primjerice prisutan je Shell čije će ambicije sasvim sigurno rasti. Kako gledate na naše tržište, ima li doista još prostora za nekoga, a da svi ostanu na željenoj profitnoj razini?

Hrvatsko tržište je konkurentno, ali i stabilno i upravo nas ta konkurentnost dodatno motivira. Konkurenciju ne doživljavamo kao prijetnju, već kao poticaj da svakodnevno unaprjeđujemo svoje usluge, tehnologije i pristup kupcima. Nazočnost globalnih brendova poput Shella svakako donosi dodatnu dinamiku, no vjerujem da dugoročnu održivost ne određuje samo ulazak, već i dosljednost u investiranju, razumijevanje lokalnog korisnika i sposobnost prilagodbe. Vjerujem da će oni koji već imaju razvijenu mrežu i dubinsko poznavanje tržišta imati stratešku prednost. Petrol u Hrvatskoj ne ovisi samo o broju lokacija, već naša snaga leži u iskustvu, inovacijama i povjerenju koje uspješno gradimo.

Ulazak kineskih trgovačkih marki iz sektora električnih vozila sigurno će utjecati i na razvoj infrastrukture za ta vozila. Petrol u Hrvatskoj zasad ima 124 električne punionice. Očekujete li da će potreba rasti, hoće li biti dovoljni dosadašnji projekti poput MULTI-E, ugovori s METRO-om, NGEN-om? Može li takva usluga održati profitabilnost budući da su cijene električne energije i više nego stabilne, odnosno povremenu ulaze i u prostor negativnih cijena?

Kada govorimo o električnim punionicama, Europska unija jasno je postavila smjer – potpuna elektrifikacija prometa uz snažan fokus na razvoj infrastrukture, što je dodatno definirano uredbom AFIR. U tom kontekstu i u Hrvatskoj očekujemo znatan porast udjela električnih i hibridnih vozila u godinama koje dolaze, što znači i rast potrebe za javnim punjenjem. Trenutačno stanje pokazuje da infrastruktura u većem dijelu godine odgovara potražnji, međutim glavni izazov ostaju sezonska zagušenja na autocestama pa su ondje potrebni dodatna gradnja i pametno planiranje. U regiji Petrol upravlja sa 621 punionicom, što znači više od 1100 mjesta za punjenje, od čega u Hrvatskoj imamo 124 punionice s procijenjenim tržišnim udjelom od 10%. Kontinuirano radimo na povećanju mreže punionica u Hrvatskoj vlastitim investicijama na svojim lokacijama, ali i sudjelovanjem u EU projektima kao što je npr. bio MULTI-E. Trenutačno sudjelujemo u EU projektu CROSS-E u kojem smo 2024. izabrani kao partner u međunarodnom konzorciju. U sklopu navedenog projekta, do kraja 2026. planiramo postaviti 26 ultrabrzih priključnih mjesta snage iznad 300 kW, kao i 14 priključnih mjesta za teška teretna vozila snage iznad 350 kW. Ove punionice bit će raspoređene duž ključnih autocestovnih koridora, čime ciljamo ojačati kritičnu infrastrukturu za elektromobilnost. Prepoznajemo da upravo na tim dionicama postoji znatan zaostatak u razvoju mreže, a naš odgovor na to je proaktivan i usmjeren na budućnost.

Što se tiče profitabilnosti ovakvih infrastrukturnih projekata, ključno je razumjeti da je utilizacija, odnosno iskorištenost punionica, glavni faktor koji utječe na financijsku održivost. Naime, veliki dio operativnih troškova nije vezan za samu potrošnju električne energije, već za fiksne troškove među kojima posebno ističem mrežarinu. Unutar nje, najveći izazov predstavlja trošak obračunske vršne radne snage koji se obračunava neovisno o količini isporučene energije. Upravo zato, povećanjem utilizacije, relativni udio tih fiksnih troškova – a posebno mrežarine – opada, čime se poboljšava ukupna profitabilnost. Iako je cijena električne energije volatilna, ona nije ključni faktor koji utječe na isplativost – ključni izazovi ostaju fiksni troškovi i struktura mrežnih naknada. Naš pristup je dugoročan i temelji se na realnim projekcijama rasta potražnje, uz paralelni dijalog s regulatorima kako bismo osigurali održiv model razvoja infrastrukture. S druge strane, kada govorimo o partnerstvima na području električne energije, a koja su posebno važan dio naše strategije, istaknuli bismo suradnju s kompanijom METRO Hrvatska te partnerstvo s NGEN-om. Naime, s tvrtkom METRO Hrvatska nedavno smo potpisali ugovor o otkupu električne energije (PPA), a riječ o jednom od prvih takvih ugovora u zemlji. Na lokaciji veleprodajnog centra u Zadru Petrol će sagraditi solarnu elektranu koja će omogućiti dugoročnu proizvodnju i opskrbu zelenom energijom za tu lokaciju u razdoblju od 15 godina. Također, suradnja s NGEN-om, visokotehnološkom tvrtkom usmjerenom na inovacije u sektoru električne energije, usmjerena je na razvoj i implementaciju naprednih energetskih rješenja, digitalizaciju i optimizaciju upravljanja energijom te implementaciju baterijskih spremnika električne energije. Ova rješenja doprinose energetskoj tranziciji povećanjem energetske neovisnosti, smanjenjem opterećenja mreže te smanjenjem ugljičnog otiska, što dugoročno omogućuje održiviju profitabilnost poslovanja.

Petrol je u nas dobio i nekoliko nagrada, na prodajna mjesta smo se osvrnuli, u usluge koje su na raspolaganju korisnicima spada i aplikacija, no zanimljivo je vaše premium gorivo koje se zove Q Max, a ima i nešto višu cijenu. Opravdava li takvo gorivo svoju prisutnost u odnosu na cijenu i zašto te kakvi ga kupci najviše koriste?

Premium gorivo Q Max razvijeno je kako bismo korisnicima ponudili višu razinu sigurnosti, pouzdanosti i učinkovitosti u vožnji. Formulacija sadrži pažljivo odabrane aditive koji poboljšavaju izgaranje, smanjuju taloženje nečistoća u motoru te doprinose nižoj potrošnji i smanjenim emisijama. Takva goriva najčešće biraju korisnici koji voze novija vozila i češće su na cesti, ali i oni koji vode računa o dugoročnoj očuvanosti motora i performansama vozila. Posebno nas veseli što su upravo korisnici prepoznali vrijednost koju Q Max donosi, a to potvrđuje i činjenica da je, uz našu ponudu hrane Fresh i mobilnu aplikaciju Petrol GO, osvojio titulu Odabranog proizvoda godine 2025. Riječ je o priznanjima koja se temelje na ocjenama potrošača i stručnoj analizi, što daje dodatnu težinu jer ne govorimo samo o marketingu nego i o stvarnom zadovoljstvu korisnika. Q Max je više od premium goriva, on je rezultat znanja, kontinuiranih ulaganja i razumijevanja potreba vozača. Kvalitetu potvrđujemo i u radu vlastitog laboratorija unutar Grupe Petrol gdje se svakodnevno provode ispitivanja i analize goriva kako bismo osigurali da naši proizvodi udovoljavaju najvišim tehnološkim, ekološkim i korisničkim standardima. Na istim temeljima nastavljamo razvijati i segment goriva i povezane usluge jer želimo korisnicima ponuditi ne samo kvalitetu nego i iskustvo koje opravdava njihovo povjerenje.

Pohvalno je što je Petrol potpisao novi kolektivni ugovor s predstavnicima svojih djelatnika što je u Hrvatskoj, nažalost, postala rijetkost, jer naši zakoni nisu u tom smislu obvezatni. Zašto je Petrol odlučio nastaviti s kolektivnim ugovorom za djelatnike, što on tvrtkama donosi?

Za nas kolektivni ugovor nije samo pravni dokument, već odraz partnerskog odnosa s 1870 zaposlenika u Hrvatskoj. U sektoru koji zahtijeva rad u smjenama, visoku dostupnost i operativnu fleksibilnost, ključno je da ljudi znaju da su cijenjeni i da mogu računati na stabilnost. Potpisivanjem novog kolektivnog ugovora jasno pokazujemo da dugoročno računamo na svoje zaposlenike – ne samo kao operativnu snagu nego i kao nositelje vrijednosti koje gradimo u Petrolu. Takav okvir donosi veću motivaciju, nižu fluktuaciju i, na kraju, bolju uslugu korisnicima. Na kraju dana, sve počinje i završava s ljudima. Odnos koji gradimo prema zaposlenicima uvijek se vraća kroz zadovoljstvo kupaca, snažne timove i zdravu, održivu radnu kulturu.

Kakvi su planovi Petrola za sljedeće četiri godine, dogodine se navršava i 30 godina vašeg poslovanja u Hrvatskoj?

U sljedeće četiri godine želimo nastaviti razvijati Petrol kao pouzdanog partnera korisnicima, zajednici i našim zaposlenicima. Fokus nam je na održivosti, inovacijama i stvaranju usluga koje unapređuju poslovne procese. Ulazak u 30. godinu poslovanja u Hrvatskoj za nas je važna obljetnica, ali i podsjetnik da moramo biti zahvalni. Zahvalni svojim korisnicima na povjerenju, zaposlenicima na predanosti i zajednicama u kojima djelujemo. Na tim temeljima želimo graditi i sljedeće desetljeće – odgovorno, blisko i s pogledom prema naprijed. Prije svega, nastavljamo slijediti viziju Grupe Petrol – cilj nam je postati integrirani partner u energetskoj tranziciji koji korisnicima pruža izvrsno korisničko iskustvo. Također, tijekom 2025. intenzivno radimo na izradi Strategije Skupine do 2030. koja će definirati ambiciozan smjer razvoja i rasta Petrol Grupe. U skladu s ovogodišnjim planom, Strategija će jasno usmjeriti širenje poslovanja, kako u našim temeljnim djelatnostima tako i kroz nove prilike koje donosi energetska tranzicija.